Спасение в экспорте? Как устроена индустрия мяса птицы и что будет с ценами

Мясо птицы - самый популярный животный белок в России. В 2025 году объем потребления этого продукта составил рекордные 26,4 кг на человека. Его привлекательность обусловлена низкой стоимостью и универсальностью в плане приготовления. Подпитывает тенденцию тренд на здоровое питание. Однако в 2026 году объемы производства снизились, а вот цена пошла вверх. Мы обсудили с участниками рынка и представителями власти текущую ситуацию и перспективы развития.

Объемы определяют агрохолдинги

Производство мяса птицы в России в последние годы росло не взрывными темпами, но стабильно. Если в 2020-м году объем составил 6,7 млн тонн, то в 2025-м - 7,3 млн тонн. Лидером является Центральный федеральный округ. В прошлом году там произвели 2,7 млн тонн продукции.

Инфографика: Андрей Вечканов

Приволжский федеральный округ занимает второе место с показателем в 1,75 млн тонн. Наибольший вклад внесла Пензенская область, где расположены предприятия крупных агрохолдингов. Входящая в Группу "Черкизово" Васильевская птицефабрика производит мясо кур. Продукция известна под брендами "Петелинка", "Куриное царство" и "Латифа". Группа компаний "Дамате" организовала в регионе производство мяса индейки, которое продается в магазинах под брендом "Индилайт".

Инфографика: Андрей Вечканов

Оба холдинга лидируют в своих секторах рынка и работают по вертикально интегрированной бизнес-модели. Представители компаний озвучили детали организации производства.

"В состав Группы "Черкизово" входят 15 птицеводческих комплексов, расположенные в разных регионах страны - от Московской области до Алтая. Цикл начинается с растениеводства и производства сырья для кормов. Холдинг также располагает собственными комбикормовыми заводами и маслоэкстракционным предприятием, выпускающим такой важный кормокомпонент, как соевый шрот. Далее цикл содержит инкубацию, выращивание птицы, производство и переработку мяса, включая изготовление полуфабрикатов, упаковку готовой продукции, хранение и доставку клиентам. Такая бизнес-модель позволяет контролировать качество и безопасность продукции на всех этапах производства и одновременно снижать зависимость от внешних поставщиков", - отмечают в пресс-службе "Черкизово".

В 2025 году холдинг произвел 1,1 млн тонн мяса бройлеров (+5% за год). Продукцию поставляют в розничные сети и предприятия общественного питания страны, а также за рубеж. Объем экспорта за прошлый год составил свыше 150 тысяч тонн. Около 80% пришлось на курицу.

"Крупнейшими зарубежными рынками служат Китай и Казахстан, перспективны также страны Персидского залива (прежде всего Саудовская Аравия). Группа поставляет продукцию еще в страны СНГ и ряд государств Азии", - рассказали представители "Черкизово".

Также холдинг производит мясо индейки. В 2025 году он выпустил 82,3 тысячи тонн продукции (бренд "Пава-Пава"), став вторым на рынке. Это на 3% больше, чем в 2024 году. Продукцию также реализуют в магазинах страны и экспортируют.

Фото: Александра Белова

Лидирует же по производству индейки в России ГК "Дамате". Первый заместитель генерального директора по маркетингу и продажам Дарья Лащенко отмечает, что холдинг также удерживает первую позицию в Европе и входит в пятерку ведущих в мире. Предприятия расположены в Пензенской, Ростовской и Тюменской областях. Номенклатура продукции включает свыше 600 позиций натуральных и рубленых полуфабрикатов, колбас и мясных деликатесов, которая представлена в торговых сетях страны и отправляется на экспорт.

"В 2025 году "Дамате" выпустила 268 тысяч тонн мяса (+11% за год). Производство организовано по полному циклу, от получения яйца до переработки мяса. В Тюменской области функционирует крупнейший в стране племенной репродуктор индейки второго порядка мощностью 12 млн яиц в год. Все полученное яйцо поставляется в комплекс по производству индейки в Пензенской области - крупнейший в Европе. В него входят инкубатории, птичники подращивания и откорма, элеваторы и комбикормовые заводы, заводы по убою и переработке индейки, в том числе глубокой. Комплекс в Ростовской области также включает в себя все этапы производства", - рассказала Дарья Лащенко.

Учитывая увеличение спроса на индейку, "Дамате" продолжает наращивать мощности. В селе Надеждино Пензенской области строят новый птицеводческий блок для увеличения производства индейки до 11,3 тысячи тонн, в Тюменской области - вторую очередь репродуктора, который позволит удвоить выпуск яиц до 25 млн штук в год. Также запущен проект по наращиванию мощностей выпуска полуфабрикатов на пензенской и ростовской площадках: объемы вырастут на 30% (со 120 до 155 тысяч тонн в год).

Также "Дамате" производит мясо утки в Ростовской области под брендом "Озерка", занимая 42% доли российского рынка (по данным Росптицесоюза). В 2025 году объем выпуска продукции составил 20 тысяч тонн. Ее также реализуют в торговых сетях и экспортируют.

"Комплекс по производству утки включает в себя птичники родительского стада, инкубаторий, птичники откорма и выращивания, завод по убою и переработке, а также цех производства комбикормов. При этом сформировано собственное родительское стадо на 85 тысяч голов с целью снижения зависимости от импорта инкубационного яйца и минимизации биологических рисков", - отметила Дарья Лащенко.

На этапе развития

В Самарской области объемы производства мяса птицы пока скромные: 64 тысячи тонн за 2025 год. По информации министерства сельского хозяйства и продовольствия, сейчас в регионе работают две крупные фабрики с объемом производства более 54 тысяч тонн птицы на убой в год (99,2% от общего объема в регионе) и поголовьем свыше 2,5 млн голов, а также пять крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей.

Мощности наращивают, и занимается этим тоже агрохолдинг - ГАП "Ресурс". Он расположился на втором месте в рейтинге отечественных производителей с общим показателем 1,05 млн тонн продукции за 2025 год. Основная часть мощностей расположена на юге страны и Центральном Черноземье, но компания успешно реализовала экспансию в другие регионы, включая Урал, Поволжье и Северо-Запад.

В Самарской области холдинг владеет двумя птицефабриками: Тимашевской и Обшаровской. Первая расположена в Кинель-Черкасском районе и работает, выпуская продукцию под брендом "Наша птичка". Вторая находится в Приволжском районе и ожидает реконструкции.

Фото: Владимир Котмишев

"Инвестиционный проект по увеличению произведенных мощностей предусматривает модернизацию обеих птицефабрик. В поселке Садгород Кинель-Черкасского района планируется строительство трех площадок откорма бройлеров и расширение мощностей инкубатора до 115 млн яиц в год, на территории бывшей Обшаровской фабрики - птичников родительского стада и ремонтного молодняка, в селе Чубовка Кинельского района - разделочно-перерабатывающего центра. Ожидается, что это позволит увеличить объемы производства с 55 до 131 тысячи тонн в год к концу 2027 года. Сейчас на всех объектах ведутся проектно-изыскательские работы, решаются вопросы электроснабжения и газоснабжения", - рассказали в региональном Минсельхозе.

Фермерское хозяйство "Борская индейка" - крупнейший производитель индейки в Самарской области - также подготовило план развития на ближайшие два-три года. В него входят увеличение поголовья и ассортимента полуфабрикатов и готовой еды, а также расширение географии в РФ и выход на внешние рынки СНГ, Ближнего Востока.

Производство "Борской индейки" также организовано по вертикально интегрированной модели: инкубация яйца, выращивание птицы, убой и переработка, упаковка и логистика. По информации представителей хозяйства, в год оно выпускает около двух тысяч тонн мяса. 70% продукции реализуется через региональных клиентов, 20% - через розницу, 10% - HoReCa (отели, рестораны).

Правда, продукцию самарских производителей реализуют не во всех магазинах. Например, в "Ашане" ее не продают.

"В магазинах Самарской области общий среднемесячный объем продаж курицы составляет порядка 44000 кг, индейки - 8000 кг, утки - 1000 кг. Реализуется продукция из ЦФО и ПФО. Мясо птицы производителей Самарской области в ассортименте отсутствует. Средняя цена за килограмм курицы составляет примерно 330 рублей, индейки - 540 рублей, утки - 380 рублей. Стоимость мяса птицы зависит от отпускной цены поставщиков и стоимости сырья на рынке в целом. Средняя наценка компании - 15%. При этом торговая сеть продолжает выполнять взятые на себя добровольные обязательства по ограничению наценки в 5-10% на социально значимые товары, в том числе и на мясо птицы", - прокомментировали в пресс-службе "Ашана".

Ориентир - на экспорт

Однако в 2026 году стабильно растущий рынок мяса птицы в России замедлился. Судя по данным статистики, в январе-июле сокращение производства составляло 2-6%, что связывают со снижением рентабельности и избытком предложения на внутреннем рынке.

Цены же начали расти. Если в январе средняя цена 1 кг курицы составляла 207,5 рубля, то в июле - уже 249,14. Впоследствии она начала снижаться и на середину сентября составила 236,23 рубля. Однако общероссийский показатель все так же поднимается. Последние данные Росстата - 265,6 рубля за 1 кг. Индейка подорожала с 624 до 645 рублей. Это даже вынудило ФАС России организовать проверку. Служба запросила у производителей информацию о причинах повышения цен. Результаты пока не представлены.

Инфографика: Андрей Вечканов

Участники рынка от прогнозов по дальнейшему изменению цен воздерживаются, но говорят об увеличении себестоимости продукции. По данным "Борской индейки", показатель вырос на 20%. Наибольшие доли в структуре затрат составляют корма - 60%. Еще 20% приходится на переработку, упаковку и логистику, 12% - на энергоносители и содержание помещений, 8-10% - инкубационное яйцо.

"Проблемой стали рост стоимости оборудования и его амортизации, а также удорожание энергоносителей для сельскохозяйственных производств, - отмечают в хозяйстве. - Тенденция сохраняется. Ожидаем увеличение цен на энергоносители, яйцо, кормовую базу и затрат на фонд оплаты труда".

Представители "Черкизово" добавляют, что вызовами рынка также являются высокая стоимость кредитов, необходимость постоянных инвестиций в биологическую безопасность и модернизацию предприятий, зависимость по отдельным видам оборудования, комплектующих, генетического и ветеринарного материала.

"Существенное значение приобретают также доступность внешних рынков и конкуренция с импортной продукцией. Укрепление рубля в первой половине 2026 года сделало импортное куриное филе из Китая более конкурентоспособным по цене, что оказывало давление на российскую отрасль", - считают в "Черкизово".

Старший преподаватель кафедры финансового и инвестиционного менеджмента Финансового университета при правительстве РФ Александр Кудряшов более детально объяснил эту тенденцию:

"Птицефабрика окупается продажей всей тушки: филе реализуется внутри страны, а лапы, крылья и субпродукты, не востребованные российским покупателем, уходили на экспорт. Китай в 2025 году закупил почти 155 тысяч тонн (34% экспорта), а в 2026-м ввел ограничения на фоне роста собственного производства. За январь-май российский экспорт курятины снизился на 26,3%, до 140 тысяч тонн, а в КНР - почти вдвое. В свою очередь, увеличение поставок куриного филе из Китая с 17 тыс. до 50 тысяч тонн создает дополнительное давление на цены во внутреннем сегменте. Отечественные производители корректируют ценовую политику по основной позиции разделки и одновременно сталкиваются со снижением доходности от реализации побочных частей тушки".

Учитывая, что внутренний спрос российские производители мяса птицы обеспечивают, эксперты АПК и участники рынка считают драйвером дальнейшего роста экспорт. В "Черкизово" отмечают: "Российская отрасль конкурентоспособна по себестоимости и обладает значительным потенциалом на рынках Азии, СНГ и Ближнего Востока. Особенно перспективным мы считаем сегмент халяльной продукции и страны Персидского залива".

Александр Кудряшов делает акцент на необходимости выравнивания условий взаимной торговли с Китаем. По его мнению, это укрепит позиции отрасли, поскольку сегодня китайское филе получает доступ на российский рынок легче, чем российские лапы и крылья на китайский. Нарастить экспорт индейки, как считает эксперт, можно, решив проблему недостатка инкубационного яйца. Именно она сегодня тормозит продажи.

"Рынок индейки характеризуется опережающим ростом спроса относительно предложения. Продажи в первом полугодии выросли на 17%, цены производителей с начала года прибавили 8-10%, а экспорт за январь-июль сократился на 21%, до 17,3 тыс. тонн, из-за недостатка инкубационного яйца, и продукция остается на внутреннем рынке", - отмечает Александр Кудряшов.

Инфографика: Андрей Вечканов

Также специалисты холдинга говорят о выгоде дальнейшего развития глубокой переработки и продукции с высокой добавленной стоимостью. По их оценке, потребители все больше ориентированы на сокращение времени приготовления пищи. Поэтому растет востребованность порционной разделки, маринованных продуктов, полуфабрикатов и готовых решений, то есть более сложного с точки зрения производства ассортимента.

"Еще одно важное направление - рост производительности за счет автоматизации, цифровизации, совершенствования генетики и кормления, а также развития биобезопасности. Конкурентное преимущество все в большей степени определяется не простым увеличением объемов производства, а эффективностью всей цепочки - от производства кормов до поставки готового продукта покупателю", - констатировали представители холдинга.

Но, по мнению Александра Кудряшова, макроэкономическая конъюнктура побуждает бизнес пересматривать сроки окупаемости новых проектов и сосредоточиться на завершении уже начатых. Что касается цен на продукцию, то, по прогнозу эксперта, до конца года курятина будет держаться около нынешнего уровня. А вот индейка при сохранении текущего баланса спроса и предложения продолжит дорожать быстрее других видов мяса птицы.