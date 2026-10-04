БК "Самара" уступил владивостокскому "Динамо" — 84:98

В первом домашнем матче сезона "Самара" уступила владивостокскому "Динамо" — 84:98.

Динамовцы с первых же атак расчехлили свое главное оружие: четыре точные трехи к середине стартового периода! Хозяева, подгоняемые откровенно соскучившимися по баскетболу болельщиками, какое-то время еще пытались сдерживать этот натиск (ударный отрезок провел Дмитрий Чебуркин, набравший 9 очков за пару минут), но к концу четверти разница выросла до "-14": 20:34.

Но во втором периоде самарцы бросились в погоню. Продолжил набирать очки Дмитрий Чебуркин, две подряд трехи в цель отправил Данила Походяев, а уж дальний выстрел Артема Чеваренкова и вовсе потонул в восторженном гуле трибун: 48:49 за минуту до большого перерыва! Гости, правда, лидерства не упустили: 50:54 после первой половины.

В третьей четверти погоня продолжилась. Динамовцы держались чуть впереди, но теперь наша команда совсем уж далеко их не отпускала, усилиями Артема Чеваренкова и Андрея Саврасова пару раз сравнивая счет. Но концовку периода "Самара" откровенно провалила, "проспав" рывок соперника 0:9 — и получила уже не самые приятные 69:80 перед решающей десятиминуткой.

Козырей, чтобы переломить игру, у "Самары" уже не нашлось. Гости уверенно удерживали преимущество в 10+ очков. Попадания Артема Чеваренкова, Александра Петенева, Андрея Саврасова и Данилы Походяева еще вселяли в отказывавшихся унывать болельщиков какую-то надежду — но цифры на табло были неумолимы.

84:98 — поражение "Самары", сообщает пресс-служба самарского баскетбольного клуба.