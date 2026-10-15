Баскетбольная "Самара" в Красноярске уступила "Енисею"

В среду, 14 октября, в Красноярске состоялся матч между БК "Самара" и БК "Енисей". По итогам игры счет составил 70:91 в пользу хозяев площадки.

На старте матча самарцы чуть отпустили хозяев: 3:9 после четырех сыгранных минут. Но при "-6" попадание Артема Чеваренкова словно включило у "Самары" мотор — и она рванула в погоню. За минуту до конца первого периода неудержимый Данила Походяев (три трехи и 11 очков за четверть!) сравнял счет: 20:20. И все же десятиминутку гости завершили отстающими — 20:25.

Впрочем, во второй четверти самарцам хватило пары атак, чтобы вновь настичь "Енисей" благодаря попаданиям Сергея Зоткина и Александра Петенева. В середине периода Дмитрий Чебуркин и вовсе вывел нашу команду вперед: 31:29. Но, заставив сибиряков несколко минут побыть догоняющими, на большой перерыв "Самара" вновь ушла в минусе, пусть и совсем небольшом: 36:39.

Какое-то время и в третьей четверти самарцы держались совсем рядом с хозяевами. Но к середине периода "Енисей", засушив наше нападение, получил уже двузначное преимущество (40:50). А к концу четверти, ничуть не смутившись серией попаданий от Данилы Чикарева, Данилы Походяева и Захара Ведищева, выдал еще один ударный отрезок, фактически предрешив исход матча: 50:69 перед заключительной десятиминуткой.

К чести САМАРСКОЙ команды, она не "встала". И открыла четвертый период трехминутным отрезком 7:2. Но, если у кого-то из самарских болельщиков и появились в этот момент надежды на спасение, красноярцы двумя подряд трехами тут же их растоптали. 20 очков разницы к середине четверти… Очередное попадание повторившего свой снайперский рекорд в Лиге Данилы Походяева, первые в этом сезоне очки Егора Великородного — у "Самары" оставались лишь локальные поводы для радости.

70:91 — поражение "Самары".

"Поздравляю команду Красноярска, сегодня она была лучше нас. "Енисей" допустил всего лишь две потери, с очень высоким процентом попал из-за трехочковой — очень тяжело с таким соперником играть. Особенно — с нашей узкой ротацией. У "Самары" на счету каждый игрок. На выезд мы отправились без Андрея Саврасова, а по ходу игры потеряли основного разыгрывающего Артема Чеваренкова. После этого соперник получил большое преимущество и смог довести дело до победы", — прокомментировал главный тренер "Самары" Милош Павичевич.

Следующий матч "Самара" проведет уже 17 октября: на своей площадке наша команда примет "Уралмаш".