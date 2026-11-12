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Баскетбол Спорт

БК "Самара" потерпел поражение в матче с "Зенитом"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 12 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 11 ноября, в Санкт-Петербурге БК "Самара" уступил "Зениту", сообщает пресс-служба волжан.

Фото: БК Самара

Самарцы неплохо начали встречу, усилиями Александра Петенева, Дмитрия Чебуркина и Данилы Походяева лидируя после трех первых минут: 6:5. Но затем пропустили трехминутный рывок хозяев 0:12. Треха от Андрея Саврасова мало что изменила: 12:27 по итогам стартового периода.

Во второй четверти "Зенит", с видимой легкостью завершая едва ли не каждую свою атаку, продолжил убегать вперед. Нашей же команде очки давались с большим трудом: трехи от Александра Петенева и Данилы Походяева в начале периода — и всего 4 очка за следующие шесть минут. К большому перерыву на табло красовались визуально красивые, но явно не греющие самарскую душу 50:25 в пользу питерцев.

Отдохнув, самарцы, наконец, наладили нападение: за первые четыре минуты третьей четверти они набрали столько же, сколько за всю вторую — 12. 7 очков за этот отрезок набрал Дмитрий Чебуркин. Затем, правда, хозяева порыв нашей команды притушили, но трехи от Сергйе Зоткина и Захара Ведищева позволили "Самаре" оставить за собой отдельно взятую десятиминутку: 20:19 в третьем периоде и общие 45:69.

В начале третьей десятиминутки Захар Ведищев набрал еще 5 очков. Но теперь уже "Зенит" упускать инициативу не стал. Да и нападение "Самары" вновь забарахлило: всего 2 очка (снова от Ведищева) за шесть минут. В самом конце матча трехой еще отметился Андрей Саврасов. Но общей ситуации это уже не изменило.

56:92 — поражение "Самары".

"Очень хорошая игра в защите со стороны "Зенита". Мы не справились с давлением соперника на мяч, много пропустили контратак после перехватов — поэтому хозяева и набрали 92 очка. В позиции и борьбе мы сегодня не уступили, на подборе боролись, в отличие от прошлого матча. Но 25 потерь против такого соперника, у которого столько талантливых "транзитных" игроков — это очень тяжело. Нам удался рывок 12:4 в третьей четверти — на этом отрезке мы не теряли мячи, неплохо действовали в защите. Это был единственный момент, когда мы не теряли мячи и не давали "Зениту" убежать вперед. Короткая скамейка? Не считаю, что она у нас короткая. У нас 10 человек играющих, скоро вернется Чеваренков — будет 11. Так что, думаю, проблема не в этом. Проблема — именно в организации игры. Первый раз за сезон мы совершили столько потерь, обычно мы теряем намного меньше, в два раза меньше. Надо разбирать. Но дело не в короткой скамейке", - прокомментировал результаты игры главный тренер "Самары" Милош Павичевич.

Следующий матч "Самара" проведет 14 ноября дома: команда примет ЦСКА.

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