БК "Самара" в домашнем матче уступил "Зениту"

В среду, 21 октября, в домашнем матче БК "Самара" уступил "Зениту" со счетом 65:99, сообщает пресс-служба волжан.

Уже после трех с небольшим сыгранных минут на табло горели грустные для самарских болельщиков 3:12. После попадания от Евгения Минченко дело в нападении вроде бы наладилось: и Александр Петенев попал издали, и Дмитрий Чебуркин отметился фирменным данком — но и питерцы притормаживать не собирались. И удержали комфортный задел: 19:31 по итогам стартового периода.

Второй период начался с рывка гостей, которые за пару минут довели разницу до "-20". На это самарцы ответили собственным ударным отрезком: Захар Ведищев, Данила Походяев и Александр Петенев чуть приободрили болельщиков. А две трехи подряд от Дмитрия Чебуркина и Александра Петенева и вовсе могли их заставить помечтать о полноценном возвращении интриги: 32:41 за две минуты до большого перерыва. Но и концовка четверти осталась за соперником, который остудил пыл самарской команды: 32:48 по итогам первой половины.

В третьей четверти нападение "Самары" вновь долго разгонялась: только одна треха от Сергея Зоткина за четыре минуты. Когда цели, наконец, достиг еще один бросок (и снова дальний) от Захара Ведищева, самарцы "горели" уже "-25": 35:60. Только после этого набор очков стабилизировался. Но лишь настолько, чтобы не отпускать "Зенит" еще дальше: 51:75 перед заключительной десятиминуткой.

В заключительном периоде самарцы продолжили атаковать кольцо гостей преимущественно из-за дуги. Трехами отметились Сергей Зоткин (дважды) и Дмитрий Чебуркин, ближе к концу матча — и Захар Ведищев. К сожалению, это оказались все аргументы хозяев. Против все так же гнавших вперед питерцев этого было слишком мало.

65:99 — поражение "Самары".

Следующий матч "Самара" проведет 25 октября: на своей площадке она примет "Локомотив-Кубань".