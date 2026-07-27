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Баскетбол Спорт

Стали известны соперники БК "Самара" в Кубке России

САМАРА. 27 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прошла жеребьевка мужского и женского Кубка России, и команды БК "Самара" узнали первых своих соперников в этом турнире, сообщает пресс-служба клуба.

Фото: БК Самара

В Кубке России среди мужских команд сыграют 33 коллектива, 16 из которых начнут выступление с группового этапа. "Самара", как и два других представителя Единой Лиги ВТБ, МБА и владивостокское "Динамо", в борьбу вступит на стадии четвертьфинала, где ее соперником станет победитель противостояния "Новосибирск" — "Десна"/"Металлург". Матчи запланированы на 7 и 28 января 2027 года.

В женском Кубке России сыграют 23 команды. "Самара" стартует в турнире с 1/8 финала, ее соперник уже известен — это оренбургская "Надежда". Здесь матчи запланированы на 8 и 28 октября.

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Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.

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