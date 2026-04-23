БК "Самара" на выезде уступил МБА-МАИ

В среду, 22 апреля, в последнем матче сезона в Москве БК "Самара" уступил МБА-МАИ со счетом 61:79, сообщает пресс-служба волжан.
Первые 18 очков у самарцев набрали Дмитрий Чебуркин и Глеб Шейко. После шести с половиной сыгранных минут гости повели 18:8. Впрочем, стоило атаке чуть притормозить — и москвичи выровняли игру. И все же попадания Артема Пивцайкина и того же Дмитрия Чебуркина позволили "Самаре" завершить стартовый период с небольшим перевесом: 22:20.
Во второй четверти хозяева рванули вперед, но гости позволили оторваться лишь на 6 очков. И к большому перерыву "Самара" хотя и отставала, но оставалась в игре: 36:41.
Глеб Шейко, Андрей Саврасов и Дмитрий Чебуркин вроде бы помогли самарцам бодро начать и третий период. Но в какой-то момент прежде исправно работавшее нападение просто встало. И пять минут работало вхолостую. Когда Андрей Саврасов, наконец, прервал затянувшееся молчание, отставание составляло уже "-17": 43:60. А вот концовку четверти волжане провели ударно, за 50 секунд организовав рывок 7:0. И, казалось, сохранила интригу в матче: 52:62 перед заключительной десятиминуткой.
Увы, всего 4 очка за семь минут — и судьба поединка была решена не в пользу "Самары". В концовке разница доходила до "-21". И утешением для самарских болельщиков может служить разве что тот факт, что последнее попадание в матче было за самарской командой. Но треха от Андрея Саврасова ничего уже не изменила.
Что то подсказывает, что клуб будет неконкурентен. Второй Минск, который проигрывал 29 игр из 30.
почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???
Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.
Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?
Молодцы! Красные крылья так держать!