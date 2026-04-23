БК "Самара" на выезде уступил МБА-МАИ

В среду, 22 апреля, в последнем матче сезона в Москве БК "Самара" уступил МБА-МАИ со счетом 61:79, сообщает пресс-служба волжан.

Первые 18 очков у самарцев набрали Дмитрий Чебуркин и Глеб Шейко. После шести с половиной сыгранных минут гости повели 18:8. Впрочем, стоило атаке чуть притормозить — и москвичи выровняли игру. И все же попадания Артема Пивцайкина и того же Дмитрия Чебуркина позволили "Самаре" завершить стартовый период с небольшим перевесом: 22:20.

Во второй четверти хозяева рванули вперед, но гости позволили оторваться лишь на 6 очков. И к большому перерыву "Самара" хотя и отставала, но оставалась в игре: 36:41.

Глеб Шейко, Андрей Саврасов и Дмитрий Чебуркин вроде бы помогли самарцам бодро начать и третий период. Но в какой-то момент прежде исправно работавшее нападение просто встало. И пять минут работало вхолостую. Когда Андрей Саврасов, наконец, прервал затянувшееся молчание, отставание составляло уже "-17": 43:60. А вот концовку четверти волжане провели ударно, за 50 секунд организовав рывок 7:0. И, казалось, сохранила интригу в матче: 52:62 перед заключительной десятиминуткой.

Увы, всего 4 очка за семь минут — и судьба поединка была решена не в пользу "Самары". В концовке разница доходила до "-21". И утешением для самарских болельщиков может служить разве что тот факт, что последнее попадание в матче было за самарской командой. Но треха от Андрея Саврасова ничего уже не изменила.