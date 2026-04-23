16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
БК "Самара" на выезде уступил МБА-МАИ Защитник Михаил Кулагин покидает БК "Самара" Баскетбольная "Самара" в последнем матче сезона проиграла "Пари НН" Егор Амосов в составе "Реала" стал победителем регулярного чемпионата Liga U "Самара" на своей площадке уступила "Уралмашу"

Баскетбол Спорт

БК "Самара" на выезде уступил МБА-МАИ

МОСКВА. 23 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 71
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 22 апреля, в последнем матче сезона в Москве БК "Самара" уступил МБА-МАИ со счетом 61:79, сообщает пресс-служба волжан.

Фото: БК Самара

Первые 18 очков у самарцев набрали Дмитрий Чебуркин и Глеб Шейко. После шести с половиной сыгранных минут гости повели 18:8. Впрочем, стоило атаке чуть притормозить — и москвичи выровняли игру. И все же попадания Артема Пивцайкина и того же Дмитрия Чебуркина позволили "Самаре" завершить стартовый период с небольшим перевесом: 22:20.

Во второй четверти хозяева рванули вперед, но гости позволили оторваться лишь на 6 очков. И к большому перерыву "Самара" хотя и отставала, но оставалась в игре: 36:41.

Глеб Шейко, Андрей Саврасов и Дмитрий Чебуркин вроде бы помогли самарцам бодро начать и третий период. Но в какой-то момент прежде исправно работавшее нападение просто встало. И пять минут работало вхолостую. Когда Андрей Саврасов, наконец, прервал затянувшееся молчание, отставание составляло уже "-17": 43:60. А вот концовку четверти волжане провели ударно, за 50 секунд организовав рывок 7:0. И, казалось, сохранила интригу в матче: 52:62 перед заключительной десятиминуткой.

Увы, всего 4 очка за семь минут — и судьба поединка была решена не в пользу "Самары". В концовке разница доходила до "-21". И утешением для самарских болельщиков может служить разве что тот факт, что последнее попадание в матче было за самарской командой. Но треха от Андрея Саврасова ничего уже не изменила.

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Куропаткин 03 декабря 2024 13:05 В Самарской области создадут новый баскетбольный клуб

Что то подсказывает, что клуб будет неконкурентен. Второй Минск, который проигрывал 29 игр из 30.

имярек имярек 12 октября 2015 11:18 БК "Самара" подписал двух форвардов

почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:53 БК "Самара-СГЭУ" выиграл регулярный чемпионат Суперлиги

Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:51 "Красные Крылья" дома проиграли "Локомотиву-Кубани"

Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?

Женя К 29 апреля 2014 08:34 Баскетболисты "Красных Крыльев" провели мастер-класс

Молодцы! Красные крылья так держать!

Фото на сайте

В Самаре прошел турнир памяти Игоря Ципеля

На турнире Samara Open определились победители в младшей возрастной группе

БК "Самара" принимал "Спартак-Приморье"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3