Подросток на мотоцикле пострадал в ДТП в селе Самарской области

В воскресенье, 7 июня, в с. Чубовка Кинельского района Самарской области случилось ДТП с участием несовершеннолетнего, сообщает облглавк.

41-летний водитель Lada Granta, по данным Госавтоинспекции, при повороте налево не уступил дорогу 14-летнему мотоциклисту на кроссовом мотоцикле Sanchez Bandit.

Несовершеннолетний участник аварии был госпитализирован. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Госавтоинспекция обращается к родителям и рекомендует воздержаться от покупки мототранспорта в пользование несовершеннолетнему. А также напоминает, что управлять мототранспортом разрешено только при наличии водительского удостоверения соответствующей категории.



"Спортинвентарь (питбайк) предназначен для занятий спортом на специально отведенных для этого местах, где водительское удостоверение не требуется, но не предназначен для езды по дорогам общего пользования (улицы, трассы, тротуары, парки и дворовые территории)", — проинформировали в ГУ МВД России по Самарской области.