Вячеслав Федорищев провел заседание Совета по делам казачества

В четверг, 23 июля, глава региона Вячеслав Федорищев провел очередное заседание Совета при губернаторе Самарской области по делам казачества. В нем приняли участие главный федеральный инспектор по Самарской области Михаил Феоктистов, ветераны специальной военной операции, руководители органов власти, местного самоуправления, религиозных объединений, а также казаки Волжского войскового казачьего общества.

С приветственным словом выступил атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов. Он поблагодарил главу региона за внимание и поддержку, отметив, что Вячеслав Федорищев стал первым губернатором Самарской области, принесшим казачью присягу.

"Вы действительно постоянно участвуете в жизни Волжского казачьего общества, постоянно на передовой с соседними нашими подразделениями. Благодаря такому вниманию и поддержке Волжское казачье войско сможет и дальше активно участвовать в решении задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным. А мы вместе продолжим выполнять все задачи для того, чтобы российское казачество оставалось мощной опорой нашего великого государства", — сказал атаман.

Виталий Кузнецов отметил: для Волжского казачьего войска участие в обеспечении обороноспособности страны стало одним из ключевых направлений работы.

"Сегодня особенно важно уделить внимание казачьим подразделениям, казакам, которые выполняют поставленные боевые задачи по обеспечению безопасности и обороноспособности нашей страны. Более 2000 казаков приняли участие в боевых действиях в зоне специальной военной операции", — подчеркнул он.

Не менее важное направление, по словам атамана Всероссийского казачьего общества, — развитие казачьего образования и воспитание подрастающего поколения. Было отмечено, что на территориях Волжского войскового казачьего общества действуют три казачьих кадетских корпуса, в том числе Самарский. Кроме того, последовательно развивается система казачьего образования, казачьих классов, школ, профильного образования и спортивной подготовки, а создание Казачьего центра Самарской области позволило сделать взаимодействие органов власти и казачьих обществ более системным и эффективным.

"Важным шагом стало формирование организационного управления структурой по делам российского казачества, создание Казачьего центра Самарской области. Сегодня в регионе выстроена работа профильных ведомств и органов местного самоуправления по реализации государственной политики в отношении российского казачества", — акцентировал Виталий Кузнецов.

Вячеслав Федорищев отметил, что в регионе последовательно выстраивается долгосрочное взаимодействие с казачеством как с одним из главных институтов обеспечения общественной безопасности и патриотического воспитания. При этом работа областного правительства опирается на Стратегию государственной политики в отношении российского казачества, утвержденную Президентом страны Владимиром Путиным.

"Ее смысл не в декларациях, а в конкретных результатах: в укреплении обороны страны, в защите населения от чрезвычайных ситуаций, в профилактике правонарушений, в работе с молодежью", — подчеркнул губернатор.

В Самарской области, по словам Вячеслава Федорищева, этот ориентир воплощается в конкретных делах. В частности, сформирован казачий добровольческий отряд "Ермак", более двух тысяч добровольцев из числа казаков Самарской области выполняли и продолжают выполнять боевые задачи в зоне специальной военной операции, свыше 300 казаков отряда удостоены государственных и ведомственных наград. Организована комплексная поддержка казаков и их семей, тыловое обеспечение, сбор гуманитарной помощи, медицинское сопровождение и реабилитация бойцов. Совместно с филиалом государственного фонда "Защитники Отечества" членам семей оказывается юридическая помощь, содействие в оформлении выплат.

"Мы не должны на этом останавливаться. Такого рода предметная работа с семьями наших казаков, наших защитников должна выстраиваться постоянно и постоянно улучшаться", — акцентировал губернатор, отметив работу специалистов госфонда.

В рамках повестки заседания участники рассмотрели вопросы развития основных направлений деятельности областного Казачьего центра. Особое внимание уделили участию казачьих обществ в обеспечении общественного порядка и безопасности, а также развитию инфраструктуры казачества.

"Охрана общественного порядка, пожарная безопасность, работа с молодежью, развитие культуры российского казачества, сохранение и защита традиционных российских духовно‑нравственных ценностей — это приоритетные направления, — отметил Вячеслав Федорищев. — Мы видим в казачестве надежную опору в решении ключевых государственных задач и нашего региона. Но мы должны делать больше для развития инфраструктуры казачества. Нужно сформулировать, какие инфраструктурные шаги необходимо сделать, чтобы казачество дальше развивалось".

Отдельным вопросом заседания стало участие парадного расчета казаков Волжского войскового казачьего общества в Параде Победы на Красной площади в Москве в 2027 году. Как отметил Виталий Кузнецов, благодаря региональной поддержке парадный расчет был сформирован и прошел необходимую подготовку к участию в Параде Победы в этом году.

"Оценки прохождения парадного расчета были очень высокие. Уверены, что в 2027 году казаки достойно примут участие в Параде Победы в Москве", — отметил атаман Всероссийского казачьего общества.

Также губернатор вручил представителям казачества заслуженные Почетные знаки "За служение людям".