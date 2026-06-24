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Губернатор Власть и политика

В Самарской области на две недели ввели лимиты на продажу топлива

САМАРА. 24 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 24 июня, губернатор Вячеслав Федорищев провел совещание по вопросу обеспечения топливом жителей, предприятий, отраслей экономики Самарской области. В последние дни отмечается повышенный спрос на бензин и дизель. Это привело к образованию очередей на АЗС, созданию искусственного дефицита и возможностям для спекуляций.

Фото: Иван Макеев, пресс-служба правительства Самарской области

"Ситуация в регионе остается стабильной, - заявил Вячеслав Федорищев. - Вместе с тем мною принято решение о введении двухнедельных лимитов на продажу некоторых видов топлива для легковых автомобилей: бензина до 40 литров, дизеля - до 100 литров. Кроме того, с целью нормализации ситуации  мы приняли решение по введению ограничения на отпуск топлива в канистры и другие емкости".

Губернатор добавил, что временные меры не коснутся стратегических отраслей экономики. "Сельское хозяйство, промышленность, городские и специальные службы не подпадают под это регулирование. Они будут в полном объеме обеспечены всеми необходимыми запасами топлива", - подчеркнул руководитель региона. Он добавил, что в случае, если ситуация стабилизируется более быстрым темпом, вводимые лимиты будут отменены раньше установленного срока.

На прошлой неделе жители области наблюдали остановку работы некоторых АЗС, в том числе крупной сети "Татнефть". Это была вынужденная необходимость на период выстраивания новой схемы логистики поставок. Сегодня все автозаправочные станции вновь открыты, продажи топлива также восстановлены.

"Самарская область - регион, в котором представлены все вертикально интегрированные компании, большой рынок независимых АЗС, поэтому обеспечение топливом находится на стабильном уровне", - подчеркнул Вячеслав Федорищев. Созданный оперативный штаб под руководством министра промышленности и торговли Самарской области Дениса Гуркова ежедневно занимается контролем количества топлива, которое поступает на реализацию и производится на территории региона.

Отдельное внимание на совещании было уделено необоснованному росту стоимости топлива на некоторых автозаправках. Крупные компании выдерживают цены на уровне двухмесячной давности, а некоторые независимые АЗС, пользуясь особенностями закупок текущего периода, повышают их.

"Мы с управлением федеральной антимонопольной службы ведем ежедневный мониторинг. Прошу правительство региона по согласованию с прокуратурой Самарской области подготовить ряд решений, которые будут направлены на ограничения в части роста стоимости топлива на независимых заправочных станциях, чтобы исключить спекулятивный подъем цен. Готовьте соответствующие решения", - поручил Вячеслав Федорищев.

Гид потребителя

Последние комментарии

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