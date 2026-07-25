Вячеслав Федорищев: "Самарских следователей всегда отличали высочайший профессионализм, верность долгу, патриотизм, настойчивость и принципиальность"

В субботу, 25 июля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил сотрудников и ветеранов органов следствия с профессиональным праздником.
"Уважаемые сотрудники и ветераны органов следствия! Сегодня вы отмечаете свой профессиональный праздник. Этот праздник объединяет всех работников следственных подразделений федеральных органов исполнительной власти. Занимая особое место в системе правоохранительных органов, ваше ведомство способствует укреплению конституционного порядка, достижению национальных целей развития, решению задач специальной военной операции. Как отметил президент России В. В. Путин, "вы вносите огромный вклад в борьбу с криминалом, коррупцией, экстремизмом, отстаиваете на деле верховенство закона и справедливости", — заявил глава региона.
Он отметил, что "самарских следователей всегда отличали высочайший профессионализм, верность долгу, патриотизм, настойчивость и принципиальность". И сегодня благодаря этим качествам и колоссальному опыту, накопленному ветеранами следственного управления, они надежно стоят на страже прав и свобод граждан, интересов государства и общества.
"Искренне благодарю вас за труд, способствующий развитию Самарской области, обеспечению безопасности наших граждан. Правительство Самарской области и впредь будет активно взаимодействовать с органами следствия. Цель у нас одна — поддержание законности, правопорядка, улучшение качества жизни людей. От всей души желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, оптимизма, благополучия, успехов во всех начинаниях!", — заключил губернатор.
Последние комментарии
мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит