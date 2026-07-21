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Облправительство Власть и политика

Вячеслав Федорищев поручил облправительству вместе с прокуратурой проработать меры по контролю за формированием цен на АЗС

САМАРА. 21 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 21 июля, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание с членами областного правительства, в ходе которого уделили внимание обеспечению региона топливом.

Фото: Иван Макеев

"Сегодня был проведен федеральный штаб под руководством заместителя председателя правительства РФ Александра Валентиновича Новака, до нас довели последние меры, которые принимает правительство России. В целом, можно сказать, что ситуация стабилизируется, мы видим это и по нашим заправочным комплексам", — отметил глава региона.

Обеспечение топливом находится на контроле областного правительства. Динамика реализации на заправочных станциях трех основных видов топлива (бензин АИ-92, АИ-95, дизельное топливо) отслеживается ежедневно. "Роснефть", "Татнефть", "Лукойл", "Газпром" — заправочные станции этих компаний работают примерно в одной динамике, об этом сообщил первый заместитель губернатора Самарской области — председатель правительства Виталий Шабалатов. "В понедельник мы проводили штаб, на нем топливные компании подтвердили планы по увеличению объемов реализации ГСМ через свои сети", — добавил он.

Губернатор подчеркнул, что ценовая политика независимых компаний (у вертикально интегрированных она более или менее сбалансирована), может достигать существенных колебаний. "Поэтому я прошу вас, руководителя штаба по обеспечению топливом в регионе, предложить именно по этому сектору дополнительные меры — вместе с прокуратурой посмотреть, — поручил он Виталию Шабалатову. — Во многих регионах, так или иначе, принимаются меры, которые ограничивают даже в условиях рыночной экономики колебания цен на АЗС независимых компаний".

Также Вячеслав Федорищев поручил штабу изучить опыт других регионов по снижению спекулятивного спроса на бензин. "По этим двум направлениям — по первому вместе с прокуратурой, по второму штабом — представить мне предложения", — обозначил он задачу.

Участники совещания обсудили также ситуацию в сельскохозяйственной отрасли.

По словам заместителя председателя правительства Самарской области — министра сельского хозяйства и продовольствия Алексея Попова, сейчас уборка урожая ведется в 14 муниципальных районах, уже убрано более 83 тысяч га озимых зерновых культур (17% от плана). Наивысшая урожайность озимых культур отмечается в хозяйствах Безенчукского района — 42 центнера с гектара, Большеглушицкого района — 40,4 ц/га.

В Безенчукском, Волжском и Приволжском районах началась уборка ранних овощных культур. Собрано 1,4 тысячи тонн при средней урожайности 251,8 ц/га. В хозяйствах всех категорий продолжается заготовка кормов на предстоящую зимовку. Полевые работы ведутся исходя из складывающихся погодных условий.
Обеспеченности сельхозтоваропроизводителей топливом уделяется особое внимание. "В зоне нашего внимания порядка 1000 предприятий. Сегодня запасы топлива у всех категорий хозяйств составляют 17,5 тысячи тонн, с учетом поставок по лимитам текущего месяца на июль мы обеспечены полностью и продолжаем поставку", — отметил руководитель министерства.

370 крестьянско-фермерских хозяйств закреплены к заправочным станциям вертикально интегрированных систем "Роснефть" и "Татнефть". "Ежедневно отслеживаем потребность в топливе и стараемся решать все возникающие вопросы по обеспечению топливом сельскохозяйственной отрасли", — подчеркнул министр.

 

Гид потребителя

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