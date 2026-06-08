Стало известно, кто может стать и.о. министра внутренней политики Самарской области

Источники Волга Ньюс назвали вероятного преемника Александра Кузнецова на посту главы министерства внутренней политики в ближайшее время.

Исполняющим обязанности министра внутренней политики Самарской области с большой долей вероятности станет Мария Купцова.

Сейчас Мария Купцова - замминистра, руководитель департамента по взаимодействию с институтами гражданского общества. Вероятнее всего, она будет исполнять обязанности, пока не будет утверждена кандидатура министра.

Напомним, ранее министром был Александр Кузнецов. В понедельник, 8 июня, он был назначен исполняющим обязанности главы Волжского района. Об этом губернатор Вячеслав Федорищев сообщил на оперативном совещании правительства. Александр Кузнецов пришел в политику из прокуратуры. На посту главы Волжского района Кузнецов сменил Александра Шаркова, который возглавил министерство региональной безопасности.