Вячеслав Федорищев поручил в кратчайшие сроки обеспечить выплаты жителям многоквартирного дома в Сызрани, пострадавшим от БПЛА

Во вторник, 30 июня, на оперативном совещании в областном правительстве губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан и дал поручения по их отработке.

В начале совещания глава региона уделил особое внимание ситуации, в которой оказались жители многоквартирного дома в Сызрани, пострадавшего в результате атаки БПЛА в апреле текущего года.

Вячеслав Федорищев отметил, что людям, лишившимся жилья и имущества, длительное время не давали понимания о получении помощи. Глава региона подверг критике работу ответственных: "Люди не понимали, будет так или так. Это ответственность главы Сызрани, это ответственность профильного министра".

В ходе совещания губернатор сообщил, что подготовлено постановление правительства Самарской области о выделении средств из резервного фонда для оказания помощи пострадавшим, и поручил первому заместителю губернатора — председателю правительства Самарской области Виталию Шабалатову принять документ в кратчайшие сроки и обеспечить выплаты жителям.