Вячеслав Федорищев поручил в кратчайшие сроки обеспечить выплаты жителям многоквартирного дома в Сызрани, пострадавшим от БПЛА

Во вторник, 30 июня, на оперативном совещании в областном правительстве губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан и дал поручения по их отработке.
В начале совещания глава региона уделил особое внимание ситуации, в которой оказались жители многоквартирного дома в Сызрани, пострадавшего в результате атаки БПЛА в апреле текущего года.
Вячеслав Федорищев отметил, что людям, лишившимся жилья и имущества, длительное время не давали понимания о получении помощи. Глава региона подверг критике работу ответственных: "Люди не понимали, будет так или так. Это ответственность главы Сызрани, это ответственность профильного министра".
В ходе совещания губернатор сообщил, что подготовлено постановление правительства Самарской области о выделении средств из резервного фонда для оказания помощи пострадавшим, и поручил первому заместителю губернатора — председателю правительства Самарской области Виталию Шабалатову принять документ в кратчайшие сроки и обеспечить выплаты жителям.
Последние комментарии
"... в действующем тарифе огромная составляющая это сам регоператор", - эксперт (https://volga.news/article/715095.html).
Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.
Вы издеваетесь? Да сколько можно уже плодить фанерные ставки? Никогда такого количества ставок не было в Самарской области.
Предлагаю сделать Азарова почетным гражданином за выдающийся вклад в развитие Самары и области и сделать пожизненным сенатором с передачей этого права по наследству с выплатой ежемесячногр вознаграждения за великие труды. Столько сделал, что и неназовешь ни сразу, ни потом.
А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???