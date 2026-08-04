Селлерам, потерявшим товары на сгоревшем складе Wildberries под Самарой, окажут помощь

Во вторник, 4 августа, во время оперативного совещания в правительстве Самарской области губернатор Вячеслав Федорищев констатировал, что склад Wildberries под Самарой выгорел полностью. Глава региона распорядился оказать поддержку предпринимателям, чьи товары пострадали во время пожара.
Напомним, склад Wildberries, расположенный в Красноярском районе, был атакован вражескими БПЛА в субботу, 2 августа. Губернатор назвал атаку очередным террористическим актом. Во время атаки никто не погиб, однако позже стало известно, что склад выгорел полностью.
Губернатор поручил профильным ведомствам и уполномоченному по защите прав предпринимателей сформировать до 10 августа реестр субъектов МСП, налоговых резидентов Самарской области, чьи товары были утрачены или заблокированы на сгоревшем складе. Реестр потребуется для оказания адресной помощи предпринимателям.
Кроме того, по словам Вячеслава Федорищева, министерству экономического развития и инвестиций было поручено совместно с региональным Центром развития предпринимательства до 14 августа поставить механизм льготного заемного финансирования на пополнение оборотных средств для пострадавших субъектов МСП.
"Коллеги, в этой нетривиальной ситуации мы обязаны помогать, потому что малый бизнес и индивидуальные предприниматели — это основа нашего стабильного экономического роста, это трудоустройство большого количества людей. Прошу под вашим кураторством эту работу аккуратно провести", — сказал он.
Также глава региона отметил, что ранее были даны поручения отработать реструктуризацию действующих обязательств пострадавших заемщиков с банками, в первую очередь с банковским сообществом. Помимо этого, минпромторгу было поручено совместно с руководством маркетплейсов, включая Wildberries и другие, подготовить предложения по поддержке логистических коридоров и заранее проработать сценарии действий на случай выбытия инфраструктуры.
Об этой работе отчитался врио руководителя минпромторга Денис Гурков. Он отметил, что в рамках совместного совещания были отработаны вопросы обеспечения безопасности и потенциальной эвакуации, а также безопасности объектов.
"Если говорить конкретно про ситуацию с Wildberries, к сожалению, объект полностью выгорел. Из 180 000 кв.метров 160000 кв. метров сгорело. По факту, остался только административный корпус. Все товары уничтожены", — констатировал Денис Гурков.
В заключение Вячеслав Федорищев отметил: "Необходимо обеспечить единую точку входа для обращений по трем направлениям: по правовому совместно с прокуратурой области; по предпринимательскому с центром "Мой бизнес"; по трудовому, со службой занятости. Люди должны знать, что, когда обращаются с проблемой, она доходит до соответствующего руководителя".
Последние комментарии
"... в действующем тарифе огромная составляющая это сам регоператор", - эксперт (https://volga.news/article/715095.html).
Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.
Вы издеваетесь? Да сколько можно уже плодить фанерные ставки? Никогда такого количества ставок не было в Самарской области.
Предлагаю сделать Азарова почетным гражданином за выдающийся вклад в развитие Самары и области и сделать пожизненным сенатором с передачей этого права по наследству с выплатой ежемесячногр вознаграждения за великие труды. Столько сделал, что и неназовешь ни сразу, ни потом.
А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???