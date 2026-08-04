Вячеслав Федорищев на оперативном совещании сообщил о новых кадровых назначениях

Во вторник, 4 августа, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание, на котором сообщил о новых кадровых назначениях. Заместитель председателя правительства Владимир Кий и заместитель председателя правительства Никита Зубко назначены временно исполняющими обязанности заместителей губернатора.
Глава региона подчеркнул, что и Владимир Кий и Никита Зубко давно работают в составе правительства региона и хорошо знают закрепленные за ними направления.
По слова губернатора, новый статус необходим для усиления межведомственной координации и повышения персональной ответственности по вопросам безопасности, правопорядка, предупреждения чрезвычайных ситуаций, противодействия коррупции и взаимодействия с правоохранительными, надзорными и иными федеральными органами.
"Владимир Валерьевич имеет многолетний опыт работы в системе МЧС России, руководства территориальными органами и организации действий в условиях чрезвычайных ситуаций. Никита Викторович прошел большой профессиональный путь в органах прокуратуры и обладает значительным опытом в сфере обеспечения законности, защиты прав граждан и координации деятельности правоохранительных органов, - отметил Вячеслав Федорищев. - Эти направления требуют не разовых решений, а постоянной, четко организованной работы на уровне руководства региона. Рассчитываю, что накопленный опыт Владимира Валерьевича и Никиты Викторовича позволит усилить эту работу, обеспечить оперативное принятие решений и необходимый контроль за их исполнением".
Таким образом, сейчас в регионе четыре заместителя губернатора - помимо Кия и Зубко, это Виталий Шабалатов (первый заместитель губернатора - председатель правительства) и Антон Емельяненко (заместитель губернатора - руководитель администрации губернатора).
Последние комментарии
"... в действующем тарифе огромная составляющая это сам регоператор", - эксперт (https://volga.news/article/715095.html).
Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.
Вы издеваетесь? Да сколько можно уже плодить фанерные ставки? Никогда такого количества ставок не было в Самарской области.
Предлагаю сделать Азарова почетным гражданином за выдающийся вклад в развитие Самары и области и сделать пожизненным сенатором с передачей этого права по наследству с выплатой ежемесячногр вознаграждения за великие труды. Столько сделал, что и неназовешь ни сразу, ни потом.
А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???