Вячеслав Федорищев на оперативном совещании сообщил о новых кадровых назначениях

Во вторник, 4 августа, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание, на котором сообщил о новых кадровых назначениях. Заместитель председателя правительства Владимир Кий и заместитель председателя правительства Никита Зубко назначены временно исполняющими обязанности заместителей губернатора.

Глава региона подчеркнул, что и Владимир Кий и Никита Зубко давно работают в составе правительства региона и хорошо знают закрепленные за ними направления.

По слова губернатора, новый статус необходим для усиления межведомственной координации и повышения персональной ответственности по вопросам безопасности, правопорядка, предупреждения чрезвычайных ситуаций, противодействия коррупции и взаимодействия с правоохранительными, надзорными и иными федеральными органами.

"Владимир Валерьевич имеет многолетний опыт работы в системе МЧС России, руководства территориальными органами и организации действий в условиях чрезвычайных ситуаций. Никита Викторович прошел большой профессиональный путь в органах прокуратуры и обладает значительным опытом в сфере обеспечения законности, защиты прав граждан и координации деятельности правоохранительных органов, - отметил Вячеслав Федорищев. - Эти направления требуют не разовых решений, а постоянной, четко организованной работы на уровне руководства региона. Рассчитываю, что накопленный опыт Владимира Валерьевича и Никиты Викторовича позволит усилить эту работу, обеспечить оперативное принятие решений и необходимый контроль за их исполнением".

Таким образом, сейчас в регионе четыре заместителя губернатора - помимо Кия и Зубко, это Виталий Шабалатов (первый заместитель губернатора - председатель правительства) и Антон Емельяненко (заместитель губернатора - руководитель администрации губернатора).