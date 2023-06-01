В Самарской области продолжается прием заявок на проведение газа в рамках программы социальной газификации

В правительстве Самарской области состоялось заседание регионального штаба по газификации, которое провел первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов. В заседании штаба приняли участие руководители и представители профильных министерств и ведомств, газораспределительных организаций, главы муниципальных образований области.

Напомним, по инициативе президента России Владимира Путина реализуется программа социальной газификации. Согласно этой программе собственники домовладений, находящихся в границах газифицированных населенных пунктов, имеют возможность бесплатно подвести газ до границ своего земельного участка. С прошлого года программа социальной газификации стала бессрочной.

Важно отметить: заявку на технологическое присоединение к "голубому топливу" можно оформить при условии подтверждения права собственности на землю и дом. Проведение газа в границах участка и подключение оборудования собственники оплачивают самостоятельно, льготным категориям граждан предоставляется компенсирующая социальная выплата на приобретение газового оборудования и строительство внутридомовых газовых сетей.

В Самарской области в сравнении с другими субъектами страны уровень газификации высок - он составляет 94%. Задача проведения газа на "последней миле", до границ земельного участка входит в число приоритетных для региона. Для реализации программы социальной газификации создан штаб, который возглавил губернатор Дмитрий Азаров.

На сегодняшний день в регионе принято около 13 тысяч заявок на бесплатное подведение газа, заключено более 11 тысяч договоров, остальные находятся в процессе оформления.

"Более 5700 заявок граждан уже удовлетворено, то есть появилась техническая возможность для подключения газа к домовладениям, - отметил Виктор Кудряшов. - Теперь очередь за самими потребителями, которые должны установить газоиспользующее оборудование. Подрядные организации, участвующие в программе социальной газификации, после этого обеспечат подключение и пуск газа".

Льготные категории граждан получают прямую субсидию из бюджета Самарской области для покупки газоиспользующего оборудования, счетчиков, котлов, газовых плит. Выплаты получили уже несколько сотен человек. В муниципалитетах каждому льготнику уделяют особое внимание, сопровождая весь процесс подключения.

На совещании обсудили решение вопросов, связанных с готовностью домовладений принимать газ. "За это в первую очередь должны отвечать администрации муниципальных образований. Они находятся в тесном контакте с людьми, строящими дома, понимают сроки завершения строительства, чтобы сразу после завершения стройки подключить газ к домовладению", - подчеркнул председатель облправительства.

В большинстве муниципальных образований области процент готовности домовладений к приему газа составляет более 50%. Процент готовности считается относительно общего количества домовладений, включенных в план-график с начала 2023 года, к количеству домовладений, в которых пущен газ, смонтирована сеть газопотребления и газоиспользующее оборудование, система отопления вентиляции внутри домовладения и земельного участка заявителя. Еженедельно эти графики сверяются министерством, динамика здесь положительная.

Продолжаются работы по строительству распределительных газопроводов и газопроводов вводов. На совещании озвучили проблему, которая заключается в определенном дефиците линейного персонала, занимающегося строительством внутрипоселковых газопроводов. Виктор Кудряшов поручил проработать этот вопрос во взаимодействии с главами муниципалитетов и службой занятости региона.

Заявки на подключение к "голубому топливу" принимаются. Напомним, подать такую заявку можно любым из перечисленных способов: на сайте единого оператора газификации, через портал "Госуслуги", в личном кабинете на сайте регионального оператора, а также в многофункциональных центрах и в центрах обслуживания потребителей газораспределительных организаций.