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Андрей Трифонов прокомментировал решение о сохранении расчета платы за вывоз отходов по площади жилья в МКД

САМАРА. 21 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Накануне на оперативном совещании в правительстве Самарской области губернатор Вячеслав Федорищев озвучил решение: начисление платы за ТКО по фактическому количеству проживающих останется только для ИЖС. На многоквартирные дома эта мера распространяться не будет. Решение прокомментировал депутат Госдумы РФ Андрей Трифонов.

"Полностью поддерживаю принятое решение. После проведенного на уровне региона анализа ситуации этот шаг стал очевидным и аргументированным для многих семей. Переход на платеж с человека в МКД привел бы к несправедливому и существенному росту расходов для граждан. Государство не имеет права допускать ситуации, когда забота об экологии ложится неподъемным финансовым бременем на плечи обычных людей, особенно семей с детьми", — подчеркнул он.

Парламентарий добавил: регион сохраняет привычный и понятный норматив для МКД, защищая интересы жителей.

"Хочу отметить в целом изменения, которые за последние 2 года претерпела система обращения с ТКО в Самарской области. На смену частных коммерческих компаний, которые работают на собственную прибыль, пришел государственный регоператор, главным ориентиром для которого является благополучие жителей региона. И результат налицо: сегодня в регионе вывозится более 99% суточного объема отходов. Парк из 364 мусоровозов постоянно обновляется, закуплено 19,5 тысяч контейнеров. Дворы стали чище. И эти результаты заметны на федеральном уровне: на совещании под руководством заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Патрушева Самарская область подтвердила статус лидера, находясь в "зеленой зоне" по ключевым показателям работы системы обращения с ТКО", — заключил Андрей Трифонов.

Гид потребителя

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Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.

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