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Облправительство Власть и политика

В Самарской области чествуют работников отрасли дорожного хозяйства

САМАРА. 13 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 12 октября, в Самаре состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню работников дорожного хозяйства.

Фото: Андрей Савельев

От имени главы региона Вячеслава Федорищева работников и ветеранов дорожной отрасли поздравил первый заместитель губернатора Самарской области — председатель правительства Самарской области Виталий Шабалатов: "Без вашего труда невозможно представить жизнь региона. Вы обеспечиваете бесперебойное движение по транспортным артериям, заботитесь о комфорте и безопасности людей, создаете условия для социально-экономического роста области. Благодаря вашим усилиям Самарская область регулярно входит в число лидеров России по темпам и качеству дорожного строительства".

Председатель облправительства поблагодарил руководителей и специалистов дорожных организаций региона — инженеров и проектировщиков, строителей и ремонтников, водителей и машинистов, лаборантов и мастеров — за вклад в развитие дорожной отрасли, комфорт жителей и гостей области.

В Самарской области реализуется национальный проект "Инфраструктура для жизни". В этом году работы ведутся на десятках объектов протяженностью 140 км: ремонтируются региональные трассы, улицы городов и мостовые переходы. К концу сезона планируется довести долю дорог в нормативном состоянии до 51,22% по автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения, до 77,06% — по дорогам опорной сети и до 79,15% — по улично-дорожной сети Самарско-Тольяттинской агломерации. Проект реализуется.

Предприятия дорожной отрасли региона с начала специальной военной операции оказывают помощь в восстановлении социально значимой инфраструктуры в городе Снежное Донецкой Народной Республики, оказывают гуманитарную помощь военнослужащим, поддержку семьям участников СВО. Сегодня несколько представителей дорожных организаций были отмечены почетным знаком Губернатора Самарской области "За содействие Вооруженным Силам Российской Федерации" III степени.

Лучшие работники дорожной отрасли в преддверии профессионального праздника были удостоены также других региональных наград. Виталий Шабалатов вручил почетный знак губернатора Самарской области "За служение людям" сотрудникам АО "АСАДО": водителю Алексею Гурьянову, машинисту Алексею Кузнецову, трактористу Валерию Пилягину. Почетными грамотами и Благодарностями главы региона были награждены представители самых разных направлений дорожного хозяйства со стажем работы до 45 лет.

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Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.

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