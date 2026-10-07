Стандарт заботы: работодатели региона расширяют поддержку семей с детьми

Состоялось заседание Самарской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений под председательством заместителя председателя правительства Самарской области Регины Воробьевой.

В заседании приняли участие представители Федерации профсоюзов Самарской области, Ассоциации "Союз работодателей Самарской области", органов исполнительной власти, члены территориальных трехсторонних комиссий и представители профсоюзного актива.

Заседание началось с награждения победителей и призеров регионального этапа всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности". К настоящему времени завершено проведение регионального этапа всероссийского конкурса, участниками которого стали 24 организации Самарской области.

Решением Самарской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 15 организаций Самарской области были признаны победителями и призерами регионального этапа конкурса. Семь организаций, занявшие на региональном этапе первые места, номинированы для участия в конкурсе на федеральном уровне, итоги которого будут подведены в декабре 2026 года. Это АО "Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод", АО "Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод", АО "Самарская пригородная пассажирская компания", АО "Самарская сетевая компания", ГБУЗ СО "Самарская городская поликлиника №6 Промышленного района", АО "РН-проектирование нефтепереработка", АО "Самаранефтегаз".

Кроме того, на заседании были рассмотрены социально значимые вопросы.

Год назад стороны социального партнерства приняли дополнительное соглашение к Самарскому областному трехстороннему соглашению между правительством Самарской области, Областным союзом "Федерация профсоюзов Самарской области" и Ассоциацией "Союз работодателей Самарской области" о регулировании социально-трудовых отношений в 2024-2026 годах, которым был утвержден "Региональный стандарт поддержки работодателями семей с детьми в Самарской области". На заседании рассмотрели информацию о внедрении данного Регионального стандарта на предприятиях Самарской области.

"По результатам анализа текстов коллективных договоров, представленных на уведомительную регистрацию в минтруд Самарской области, в настоящее время обязательства по предоставлению дополнительных гарантий и преимуществ работникам с семейными обязанностями включены в 2227 коллективных договоров, это 92,3% от общего количества действующих в организациях Самарской области коллективных договоров. Наиболее популярные меры - дополнительный оплачиваемый отпуск беременным работницам с 13-й недели беременности, предоставление дополнительного оплачиваемого отпуска работнику в связи со значимыми семейными событиями, оказание материальной помощи в случае рождения ребенка и другие", - рассказала министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова.

Также обсудили социальные гарантии работников в организациях и учреждениях бюджетной сферы, достижение целевых показателей по заработной плате работников бюджетной сферы и другие вопросы.

Стороны социального партнерства Самарской области поддержали продление срока действия "Самарского областного трехстороннего соглашения между Правительством Самарской области, Областным союзом "Федерация профсоюзов Самарской области" и Ассоциацией "Союз работодателей Самарской области" о регулировании социально-трудовых отношений в 2024-2026 годах" на период 2027-2029 годов.