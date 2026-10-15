Продолжается прием заявок на региональный конкурс "Лидеры Самарской области — 2026"

В Самарской области продолжается реализация регионального конкурса "Лидеры Самарской области — 2026", направленного на выявление, развитие и поддержку перспективных управленцев, специалистов и лидеров, обладающих практическим опытом управления командами, реализации проектов и внедрения инициатив, направленных на развитие организаций и региона.

К участию в конкурсе приглашаются сотрудники в возрасте от 18 до 40 лет включительно, имеющие управленческий опыт не менее одного года, обладающие опытом руководства командой, проектом, подразделением либо реализации общественных и иных инициатив, а также готовые представить собственный профессиональный опыт, реализованные решения и достигнутые результаты.

При этом наличие формальной руководящей должности не является обязательным условием: учитывается в том числе опыт управления проектными, общественными и иными командами.

В конкурсе предусмотрены 7 основных и 3 специальные номинации, охватывающие направления развития корпоративной культуры, цифровых решений, наставничества, работы с персоналом, привлечения и удержания кадров, финансовой сферы, общественного лидерства и другие направления.

Для отдельных номинаций, предусмотренных для ветеранов специальной военной операции, возрастные ограничения не применяются.

Прием заявок осуществляется до 30 октября 2026 года.

Подробная информация об условиях участия, номинациях, этапах конкурса и порядке подачи заявки размещена на официальной странице конкурса.

Участие в конкурсе может стать для сотрудников дополнительной возможностью оценить собственные управленческие компетенции, представить профессиональные достижения, расширить деловые связи и определить дальнейшую траекторию профессионального развития.