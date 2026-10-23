Самарская делегация обсудила с Херсонской областью поставки оборудования и развитие промышленной кооперации

По поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева делегация региона с 12 по 16 октября посетила новые субъекты Российской Федерации. В Херсонской области представители минпромторга Самарской области и региональных предприятий провели рабочую встречу с руководителями министерств промышленности и торговли, а также строительства, архитектуры и ЖКХ.
Стороны обсудили возможные направления сотрудничества: поставки оборудования для коммунального хозяйства и строительной отрасли, развитие местных производств и перевозку грузов для восстановления инфраструктуры.
Самарская компания "Гидростеп" представила канализационные насосные станции, системы повышения давления воды, резервуары и очистные сооружения. Тольяттинский завод "Асоми Автоподвеска" рассматривает возможность наладить в регионе производство комплектующих. Транспортная компания "ТК Универсал" готова предложить перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов, а также строительную и дорожную технику.
Представленные решения могут быть востребованы при оснащении коммунальных объектов и производственных площадок Херсонской области, а также при доставке материалов для восстановления инфраструктуры. Самарская сторона предложила организовать прямые встречи производителей с потенциальными заказчиками и поставщиками, чтобы уточнить потребности и условия сотрудничества.
Георгий Кириенко, министр промышленности и торговли Херсонской области: "Нас интересует, как возможности самарских предприятий помогут Херсонской области: какое оборудование подойдет для наших коммунальных объектов, какие заказы смогут взять местные заводы. Следующий шаг — связать производителей с заказчиками и определить условия совместной работы".
Денис Гурков, министр промышленности и торговли Самарской области: "Для нас важно, чтобы визиты делегаций приводили к практическому результату. Самарские предприятия готовы представить свои решения и обсудить их применение с потенциальными заказчиками Херсонской области. Будем содействовать прямому диалогу между компаниями, чтобы определить конкретные потребности, возможности поставок и перспективы совместной работы".
По итогам встречи стороны договорились продолжить переговоры и проработать предложения самарских предприятий с учетом потребностей Херсонской области.
Последние комментарии
"... в действующем тарифе огромная составляющая это сам регоператор", - эксперт (https://volga.news/article/715095.html).
Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.
Вы издеваетесь? Да сколько можно уже плодить фанерные ставки? Никогда такого количества ставок не было в Самарской области.
Предлагаю сделать Азарова почетным гражданином за выдающийся вклад в развитие Самары и области и сделать пожизненным сенатором с передачей этого права по наследству с выплатой ежемесячногр вознаграждения за великие труды. Столько сделал, что и неназовешь ни сразу, ни потом.
А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???