На заседании правительства региона обсудили исполнение бюджета за девять месяцев

В понедельник, 2 ноября 2026 года, состоялось заседание правительства Самарской области, которое провел первый заместитель губернатора - председатель правительства региона Виталий Шабалатов. Участники заседания утвердили ряд нормативных документов, обсудили исполнение областного бюджета за девять месяцев текущего года, приняли решение о продлении до 2029 г. льготной программы для участников специальной военной операции, а также одобрили заключение соглашения с АО "Росагролизинг".

Как следует из доклада заместителя председателя правительства - министра финансов Ольги Собещанской, исполнение бюджета осуществляется в соответствии с плановыми показателями. За девять месяцев в казну поступило порядка 220 млрд руб., расходы выполнены на 232 миллиарда. Уровень исполнения бюджета по доходам составил около 68%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос объем бюджетных поступлений, а уровень дефицита сократился.

Основная доля расходов — социальные. Это медицина, образование, культура, выплаты и различные меры поддержки семьям с детьми и отдельным категориям граждан. Все социальные обязательства перед гражданами выполнялись в полном объеме.

22 млрд руб. было направлено на объекты капитального строительства, 72 млрд выделено муниципальным образованиям в виде субвенций, субсидий и дотаций.

Удалось сократить уровень государственного долга. "Мы улучшили финансовую составляющую и смогли удержать государственный долг на уровне ниже планового, это позволило сократить расходы на обслуживание государственного долга и сам государственный долг. Бюджет признан устойчивым, финансово стабильным", — отметила Ольга Собещанская.

Областной кабинет министров утвердил отчет об исполнении бюджета.

Особое внимание участники заседания уделили поддержке участников специальной военной операции. Напомним, ветераны спецоперации имеют право получить земельный участок под индивидуальное жилищное строительство, садоводство, огородничество или ведение личного подсобного хозяйства. Граждане этой льготной категории, которые не нуждаются в земельном участке, могут получить за него денежную компенсацию. Эта мера затрагивает как самих бойцов, так и членов их семей.

По информации органов местного самоуправления, на бесплатное предоставление земельных участков может претендовать 3271 семья участников СВО. Обратились в органы местного самоуправления для постановки на учет на получение земельных участков 642 семьи.

Решением кабинета министров такая мера поддержки будет продлена до 2029 года. В постановлении правительства, которое было утверждено единогласно, запланированы средства на обеспечение выплат.

Следующий блок вопросов повестки заседания правительства коснулся оптимизации механизмов поддержки сельхозпроизводителей. Законопроектом актуализируется перечень государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления. С 2027 г. фокус смещается на сопровождение приоритетных отраслей. В частности, вводятся полномочия по проверке документов для субсидирования молочного скотоводства и своду финансово-экономических отчетов получателей средств. Это позволит повысить эффективность администрирования мер поддержки на местах и сфокусировать работу муниципалитетов на развитии молочной отрасли без увеличения штатной численности специалистов.

Кроме того, участники заседания одобрили заключение соглашения между правительством Самарской области и АО "Росагролизинг" — основным федеральным оператором по снабжению сельхозпредприятий специализированной техникой.

"Через компанию "Росагролизинг" приобретается не только основной объём сельскохозяйственной техники, но и техники для нашего экологического оператора. Уверен, что наше сотрудничество и укрепление связей правительства с этой компанией даст положительные результаты и позволит региону своевременно обновлять парк специализированной техники на выгодных условиях", — подчеркнул Виталий Шабалатов.