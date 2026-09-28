Самарская область удерживает позиции в топ-10 регионов по темпам социальной газификации

В пятницу, 25 октября 2026 года, первый заместитель губернатора Самарской области — председатель правительства региона Виталий Шабалатов провел заседание регионального штаба по газификации, в котором приняли участие заместитель председателя правительства Алексей Тихомиров, министр энергетики и ЖКХ Самарской области Виталий Брижань, министр имущественных отношений Игорь Андреев, врио руководителя комитета ценового и тарифного регулирования Оксана Никитина, представители газораспределительных организаций и главы муниципальных образований.

На заседании штаба были подведены итоги исполнения поручения президента РФ Владимира Владимировича Путина по социальной газификации (догазификации) с начала периода исполнения (2021 год) и реализацию региональной программы газификации (2022–2031 годы), а также рассмотрены планы на ближайшие годы.

Напомним, программа социальной газификации предусматривает бесплатное подведение газа до границ земельного участка гражданина в газифицированных городах и поселках.

Региональная программа газификации предполагает строительство новых магистральных газопроводов в населенные пункты, где раннее не было голубого топлива.

Как отметил в своем докладе Виталий Брижань, в рамках региональной программы газификации на текущий год запланировано строительство межпоселковых сетей для газификации 11 населенных пунктов Самарской области: в Шигонском, Безенчукском, Богатовском, Борском, Волжском и Большеглушицком районах. Ориентировочная общая протяженность газораспределительных сетей в общей сложности составляет более 45 километров. Газификация 11 населенных пунктов позволит обеспечить газом 851 домовладение.

Участники заседания обсудили соблюдение графиков исполнения работ, работу подрядных организаций, вопросы оформления сервитутов на земельные участки, взаимодействие с муниципальными органами исполнительной власти на местах.

На совещании также привели последние данные по исполнению в регионе программы социальной газификации (догазификации), инициированной Президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным.

Потенциал догазификации в регионе составляет 43 975 домовладений. В настоящее время выполнены работы по обеспечению технической возможности газификации 26 650 объектов. Выполнено подключение 17 828 домов.

В региональную программу газификации недавно были включены и территории садовых товариществ. Органы местного самоуправления провели инвентаризацию таких территорий и определили потенциал догазификации — 11 287 домовладений. 450 СНТ (2950 домовладений) уже вошли в обновленную региональную программу газификации.

В настоящее время по итогам исполнения программы социальной газификации Самарская область прочно удерживает позиции в десятке лучших регионов страны и занимает 8 место в рейтинге Федеральной системы мониторинга.

Вместе с тем, регион не планирует останавливаться на достигнутых показателях. На заседании штаба подробно обсудили работу с отклоненными заявками: по каждой из них председатель Правительства давал поручение проанализировать причины, помочь гражданам с оформлением необходимых документов и активнее задействовать в работе МФЦ. Заявки жителей, принятые через многофункциональные центры, содержат полный пакет документов и, как правило, не попадают в число отклоненных.

"Обслуживание граждан должно выйти на новый уровень, для этого мы с вами договаривались привлечь МФЦ. И только если МФЦ по какой-то причине не примет документы, он может направить заявителя в газораспределительную организацию в индивидуальном порядке, чтобы отработать конкретные вопросы. Наша задача — достичь результата, число отклоненных заявок должно быть минимальным", — подчеркнул председатель областного правительства.

Еще один вопрос, который обсудили на заседании штаба, касался сроков процедуры подключения к газу: в среднем от приема заявки до подключения абонента к газораспределительной сети проходит порядка 400 дней. Глава регионального кабмина отметил: это очень долго.

"Год человек ждать не должен. Мы должны внести изменения в программу. Если гражданин в течение года обратился с заявлением на догазификацию, то мы сразу вносим изменения в программу и отдаём в работу. Поручаю главам Самары, Тольятти, прилегающих к ним крупных районов, где у нас большой объем догазификации, разработать соответствующий регламент", — обратился к коллегам Виталий Шабалатов.

На заседании штаба также обсудили текущее состояние газораспределительных сетей и работу по их консолидации.