Появился новый глава минцифры Самарской области после смерти Юрия Симонова

Врио министра цифрового развития и связи Самарской области назначен Сергей Быков. Информация уже размещена на сайте министерства.

Напомним, врио министра цифрового развития и связи Самарской области Юрий Симонов ушел из жизни 1 сентября. До этого Симонов приехал в регион из Луганской народной республики, где занимал пост заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Известно, что в 2008 г. он получил квалификацию "инженер по вычислительным машинам, системам, комплексам и сетям" в Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского, позднее окончил аспирантуру Московского технического университета связи и информатики по направлению "Информационная безопасность телекоммуникационных систем". Работал в дочерних структурах АО "Почта России". Пришел в команду самарского губернатора 22 июля 2026 года.

По словам источников "Волга Ньюс", около трех недель назад у Симонова случилось обострение болезни, связанной с ЖКТ. Его увезли на скорой, но спасти не удалось.



"Это невосполнимая утрата для всего региона. Мы потеряли талантливого управленца, профессионала высочайшего класса и настоящего патриота своего дела", — написал глава региона Вячеслав Федорищев в соцсетях.

Новый глава региональной минцифры ранее работал заместителем Симонова. До этого Сергей Быков трудился в областном департаменте информационных технологий и связи.