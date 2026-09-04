Появился новый глава минцифры Самарской области после смерти Юрия Симонова

Врио министра цифрового развития и связи Самарской области назначен Сергей Быков. Информация уже размещена на сайте министерства.
Напомним, врио министра цифрового развития и связи Самарской области Юрий Симонов ушел из жизни 1 сентября. До этого Симонов приехал в регион из Луганской народной республики, где занимал пост заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.
Известно, что в 2008 г. он получил квалификацию "инженер по вычислительным машинам, системам, комплексам и сетям" в Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского, позднее окончил аспирантуру Московского технического университета связи и информатики по направлению "Информационная безопасность телекоммуникационных систем". Работал в дочерних структурах АО "Почта России". Пришел в команду самарского губернатора 22 июля 2026 года.
По словам источников "Волга Ньюс", около трех недель назад у Симонова случилось обострение болезни, связанной с ЖКТ. Его увезли на скорой, но спасти не удалось.
"Это невосполнимая утрата для всего региона. Мы потеряли талантливого управленца, профессионала высочайшего класса и настоящего патриота своего дела", — написал глава региона Вячеслав Федорищев в соцсетях.
Новый глава региональной минцифры ранее работал заместителем Симонова. До этого Сергей Быков трудился в областном департаменте информационных технологий и связи.
Последние комментарии
"... в действующем тарифе огромная составляющая это сам регоператор", - эксперт (https://volga.news/article/715095.html).
Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.
Вы издеваетесь? Да сколько можно уже плодить фанерные ставки? Никогда такого количества ставок не было в Самарской области.
Предлагаю сделать Азарова почетным гражданином за выдающийся вклад в развитие Самары и области и сделать пожизненным сенатором с передачей этого права по наследству с выплатой ежемесячногр вознаграждения за великие труды. Столько сделал, что и неназовешь ни сразу, ни потом.
А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???