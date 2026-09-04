В Сбере появилась первая в России инвестиционная копилка для подростков с 14 лет

К новому учебному году СберИнвестиции запускают ИнвестКопилку для школьников. Теперь можно легко стартовать в инвестициях с 14 лет, а сервис поможет сделать этот процесс для молодых инвесторов простым и понятным за счет автоматических и регулярных отчислений. Это первый подобный продукт для подростков в возрасте от 14 лет, в основе которого находится инвестиционный инструмент, а не депозит.
ИнвестКопилка — счет, на котором подросток сможет учиться инвестировать сам:
- копилка открывается с лимитом пополнения 5 тыс.рублей в год, а увеличить его можно будет с согласования родителей;
- пополнения от 100 руб. автоматически вкладываются в биржевой фонд с минимальным уровнем риска — "Консервативный" (тикер — SAFE);
- открытие и обслуживание ИнвестКопилки бесплатные, брокерская комиссия за покупку паев фонда также отсутствует.
Для подростков это простой способ начать копить ипонимать, как работают инвестиции и получать опыт финансовой грамотности на практике, а не по учебнику.
Биржевой паевой фонд "Консервативный" — это инструмент с минимальным риск-рейтингом (первый уровень риска из пяти), который подходит самым осторожным инвесторам и при этом может показывать привлекательную доходность. Он включает инструменты денежного рынка, краткосрочные государственные и корпоративные облигации.
До конца сентября функция будет доступна всем подросткам от 14 лет на Android. На IOS обновление выйдет с новым релизом приложения для AppStore. А позже прямо в ИнвестКопилке появится игровой режим обучения.
СберИнвестиции запустили ИнвестКопилка в 2023 году. Удобный способ отчислений клиент выбирает сам: средства могут зачисляться по расписанию, в виде процента с покупок или в виде "сдачи" —разницы между стоимостью покупки и суммой, полученной после ее округления. Совершеннолетним клиентам доступен не только SAFE, а три варианта стратегий с разным уровнем риска.
Роман Кожура, управляющий директор, управление развития инвестиционного бизнеса Сбербанка:
"Мы запустили нашу ИнвестКопилку более 3 лет назад. За это время мы видим огромный интерес у взрослых инвесторов к этому инструменту. Например, четверть новых клиентов с брокерскими счетами приходят именно благодаря копилке, а 40% тех, кто регулярно инвестирует через брокера, делают это именно с помощью копилки. Подросткам с 14 лет уже доступны молодежная СберКарта, вклад, накопительный и брокерский счета. Так, за полтора года число подростков, открывших брокерский счет в СберИнвестициях, превысило 250 тысяч. Мы видим очень высокий интерес к инвестициям у подростков, поэтому открыли для них еще один инструмент".
Последние комментарии
Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.
Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.
Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде
Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё
Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.