В Сбере появилась первая в России инвестиционная копилка для подростков с 14 лет

К новому учебному году СберИнвестиции запускают ИнвестКопилку для школьников. Теперь можно легко стартовать в инвестициях с 14 лет, а сервис поможет сделать этот процесс для молодых инвесторов простым и понятным за счет автоматических и регулярных отчислений. Это первый подобный продукт для подростков в возрасте от 14 лет, в основе которого находится инвестиционный инструмент, а не депозит.

ИнвестКопилка — счет, на котором подросток сможет учиться инвестировать сам:

копилка открывается с лимитом пополнения 5 тыс.рублей в год, а увеличить его можно будет с согласования родителей;

пополнения от 100 руб. автоматически вкладываются в биржевой фонд с минимальным уровнем риска — "Консервативный" (тикер — SAFE);

открытие и обслуживание ИнвестКопилки бесплатные, брокерская комиссия за покупку паев фонда также отсутствует.

Для подростков это простой способ начать копить ипонимать, как работают инвестиции и получать опыт финансовой грамотности на практике, а не по учебнику.

Биржевой паевой фонд "Консервативный" — это инструмент с минимальным риск-рейтингом (первый уровень риска из пяти), который подходит самым осторожным инвесторам и при этом может показывать привлекательную доходность. Он включает инструменты денежного рынка, краткосрочные государственные и корпоративные облигации.

До конца сентября функция будет доступна всем подросткам от 14 лет на Android. На IOS обновление выйдет с новым релизом приложения для AppStore. А позже прямо в ИнвестКопилке появится игровой режим обучения.

СберИнвестиции запустили ИнвестКопилка в 2023 году. Удобный способ отчислений клиент выбирает сам: средства могут зачисляться по расписанию, в виде процента с покупок или в виде "сдачи" —разницы между стоимостью покупки и суммой, полученной после ее округления. Совершеннолетним клиентам доступен не только SAFE, а три варианта стратегий с разным уровнем риска.