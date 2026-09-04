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В Сбере появилась первая в России инвестиционная копилка для подростков с 14 лет

САМАРА. 4 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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К новому учебному году СберИнвестиции запускают ИнвестКопилку для школьников. Теперь можно легко стартовать в инвестициях с 14 лет, а сервис поможет сделать этот процесс для молодых инвесторов простым и понятным за счет автоматических и регулярных отчислений. Это первый подобный продукт для подростков в возрасте от 14 лет, в основе которого находится инвестиционный инструмент, а не депозит.

ИнвестКопилка — счет, на котором подросток сможет учиться инвестировать сам:

  • копилка открывается с лимитом пополнения 5 тыс.рублей в год, а увеличить его можно будет с согласования родителей;
  • пополнения от 100 руб. автоматически вкладываются в биржевой фонд с минимальным уровнем риска — "Консервативный" (тикер — SAFE);
  • открытие и обслуживание ИнвестКопилки бесплатные, брокерская комиссия за покупку паев фонда также отсутствует.

Для подростков это простой способ начать копить ипонимать, как работают инвестиции и получать опыт финансовой грамотности на практике, а не по учебнику.

Биржевой паевой фонд "Консервативный" — это инструмент с минимальным риск-рейтингом (первый уровень риска из пяти), который подходит самым осторожным инвесторам и при этом может показывать привлекательную доходность. Он включает инструменты денежного рынка, краткосрочные государственные и корпоративные облигации.

До конца сентября функция будет доступна всем подросткам от 14 лет на Android. На IOS обновление выйдет с новым релизом приложения для AppStore. А позже прямо в ИнвестКопилке появится игровой режим обучения.

СберИнвестиции запустили ИнвестКопилка в 2023 году. Удобный способ отчислений клиент выбирает сам: средства могут зачисляться по расписанию, в виде процента с покупок или в виде "сдачи" —разницы между стоимостью покупки и суммой, полученной после ее округления. Совершеннолетним клиентам доступен не только SAFE, а три варианта стратегий с разным уровнем риска.

Роман Кожура, управляющий директор, управление развития инвестиционного бизнеса Сбербанка:

"Мы запустили нашу ИнвестКопилку более 3 лет назад. За это время мы видим огромный интерес у взрослых инвесторов к этому инструменту. Например, четверть новых клиентов с брокерскими счетами приходят именно благодаря копилке, а 40% тех, кто регулярно инвестирует через брокера, делают это именно с помощью копилки. Подросткам с 14 лет уже доступны молодежная СберКарта, вклад, накопительный и брокерский счета. Так, за полтора года число подростков, открывших брокерский счет в СберИнвестициях, превысило 250 тысяч. Мы видим очень высокий интерес к инвестициям у подростков, поэтому открыли для них еще один инструмент".

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