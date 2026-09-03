Приложение СберKids снова доступно владельцам iPhone

Сбер выпустил новое приложение СберKids для устройств на iOS. Оно доступно в App Store под названием SpeakaBoo. Скачать его можно по ссылке на официальных ресурсах Сбера. Банк рекомендует установить приложение, пока оно доступно в магазине.

фото: предоставлено пресс-службой "Сбербанка"

Мобильное приложение СберKids разработано для детей от 6 до 14 лет и объединяет финансовые инструменты и образовательные материалы. В приложении ребенок может следить за балансом детской СберКарты, копить деньги на свои цели, оплачивать покупки по QR-коду и получать бонусы Спасибо.

Детское приложение становится первым шагом к финансовой грамотности: ребенок постепенно учится самостоятельно распоряжаться деньгами, но при этом сохраняет поддержку и контроль со стороны взрослых. Родители видят все операции ребенка через СберБанк Онлайн, смогут быстро пополнять его карту и устанавливать лимиты на расходы.

С 1 сентября у СберКота — ассистента на базе GigaChat — появился новый навык: теперь он помогает школьникам с домашними заданиями по математике с первого по шестой класс. Ребенку достаточно нажать на лапку в приложении и написать "Разобрать домашку по математике".

Цифровой помощник анализирует задачу, предлагает шаги для размышления, задает уточняющие вопросы, объясняет логику и учит разбираться в предмете. Ребенок сам проходит путь от условия до решения. Если школьник спросит: "Правильно ли я решил?", — СберКот не даст конечный ответ. Вместо этого он предложит еще несколько подсказок, чтобы ученик сам проверил решение.

Для входа в приложение потребуется ввести номер детской СберКарты и подтвердить авторизацию кодом из СМС с номера 900. Сбер рекомендует устанавливать приложение только по ссылкам, размещенным на официальных ресурсах банка.