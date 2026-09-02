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Россияне смогут платить по QR-коду в Индонезии и на Филиппинах

ВЛАДИВОСТОК. 2 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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У россиян появилась возможность расплачиваться по QR-коду в Индонезии и на Филиппинах, эти страны добавлены к перечню действующих направлений сервиса. Ранее такая возможность появилась во Вьетнаме, Китае и Таиланде. Об этом сообщил заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков на ВЭФ.

В Индонезии платежи проходят через национальный стандарт QRIS, который принимают более 40 млн торговых точек по всей стране. На Филиппинах оплата доступна через локальные платёжные системы, покрывающие широкую сеть магазинов, ресторанов и сервисов. Оплата происходит через банковское приложение: после сканирования QR-кода сумма списывается в рублях, конвертация в местную валюту идёт по курсу банка.

"Мы не просто расширяем географию платёжного сервиса — мы строим для клиентов бесшовный цифровой путь, где бы они ни находились. Мы продолжим добавлять новые страны, чтобы путешественники могли использовать привычные способы оплаты за границей", — отметил Георгий Горшков.

По словам топ-менеджера, с января россияне совершили через ВТБ более 1 млн платежей по QR-коду за рубежом на сумму свыше 3,5 млрд рублей — рост в десятки раз по сравнению с прошлым годом. Средний размер операции превысил 3000 рублей.

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