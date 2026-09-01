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Банки нарастили финансирование малого и среднего бизнеса на фоне снижения ставок Объем льготного кредитования сельхозпроизводителей и малого бизнеса вырос на 13% Аналитики назвали регионы с самым ранним и поздним стартом шоппинга в выходные Сбер выяснил, как родители поддерживают детей за успехи в школе Самарские школьники чаще сверстников из других городов выбирают спорт и театр

Банки Финансы

Объем льготного кредитования сельхозпроизводителей и малого бизнеса вырос на 13%

САМАРА. 1 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По итогам первого полугодия 2026 г. объем льготных кредитов сельхозпроизводителям и представителям сектора среднего и малого бизнеса (СМБ) увеличился на 13% год к году, до 72,5 млрд рублей. Об этом на Восточном экономическом форуме 2026 сообщил член правления ВТБ Руслан Еременко.

Банки продолжают наращивать финансирование агропромышленного комплекса в рамках государственных программ поддержки. Например, портфель ВТБ по таким программам для АПК составил 303,2 млрд рублей. Больше всего льготных сделок пришлось на Липецкую, Воронежскую и Рязанскую области, а также Республику Татарстан.

Среди инструментов господдержки сектора наиболее востребованной остаётся программа льготного кредитования АПК (Программа 1528). По данным ВТБ, наибольший объем средств по ней в первом полугодии получили компании, занятые в производстве и переработке продукции растениеводства и животноводства, а также в переработке мясного и молочного крупного рогатого скота, и предприятия малых форм хозяйствования.

"Мы видим устойчивый спрос аграриев на финансирование, особенно в периоды посевной и уборочной кампаний, когда значительно возрастает потребность в оборотных средствах", - отметил Руслан Еременко.

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