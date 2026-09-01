Объем льготного кредитования сельхозпроизводителей и малого бизнеса вырос на 13%

По итогам первого полугодия 2026 г. объем льготных кредитов сельхозпроизводителям и представителям сектора среднего и малого бизнеса (СМБ) увеличился на 13% год к году, до 72,5 млрд рублей. Об этом на Восточном экономическом форуме 2026 сообщил член правления ВТБ Руслан Еременко.
Банки продолжают наращивать финансирование агропромышленного комплекса в рамках государственных программ поддержки. Например, портфель ВТБ по таким программам для АПК составил 303,2 млрд рублей. Больше всего льготных сделок пришлось на Липецкую, Воронежскую и Рязанскую области, а также Республику Татарстан.
Среди инструментов господдержки сектора наиболее востребованной остаётся программа льготного кредитования АПК (Программа 1528). По данным ВТБ, наибольший объем средств по ней в первом полугодии получили компании, занятые в производстве и переработке продукции растениеводства и животноводства, а также в переработке мясного и молочного крупного рогатого скота, и предприятия малых форм хозяйствования.
"Мы видим устойчивый спрос аграриев на финансирование, особенно в периоды посевной и уборочной кампаний, когда значительно возрастает потребность в оборотных средствах", - отметил Руслан Еременко.
Последние комментарии
Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.
Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.
Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде
Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё
Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.