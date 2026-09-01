ЖК "Грин Ривер" впервые в Самаре реализует централизованное управление инженерными системами

Каким будет комфорт в жилых комплексах премиального класса через несколько лет?

фото: предоставлено ООО "СЗ "Древо. Гринривер"

В наши дни сервис действительно высокого уровня — это не только архитектура, благоустройство и набор услуг для жителей. Это высокотехнологичные решения для ускорения и автоматизации бытовых задач. В жилом комплексе "Грин Ривер" от "ДРЕВО" все ключевые инженерные системы объединены в единый цифровой контур управления на базе интеллектуальной платформы SCADA от iRidi BMS (Supervisory Control and Data Acquisition — "диспетчерское управление и сбор данных"). За работой комплекса круглосуточно следит диспетчерский центр. На большой видеостене специалисты в реальном времени видят, как "живет" дом, и могут оперативно реагировать на любые изменения, решая самые разноплановые запросы резидентов за считанные минуты.

Фактически "сердце" жилого комплекса теперь бьется в едином ритме: водоснабжение, отопление, вентиляция, электроснабжение, лифты, видеонаблюдение, парковка, двери и шлагбаумы объединены в одну систему. Главное — это скорость и контроль. Любую нештатную ситуацию можно заметить сразу и оперативно отреагировать: перекрыть воду при протечке, открыть шлагбаумы или управлять ими по секциям, быстро устранить сбой. Параллельно система анализирует потребление ресурсов — воды, тепла, электроэнергии — и помогает эффективнее управлять расходами.

По словам директора по развитию iRidi SCADA-BMS Алексея Колтунцева, "решение изначально спроектировано с возможностью дальнейшего развития: по мере необходимости к системе можно подключать новые инструменты контроля и управления. Такой подход делает эксплуатацию более прозрачной и создает основу для поэтапного развития цифровой инфраструктуры жилого комплекса".

Генеральный директор ООО "УК "Древо" Алексей Сластенин считает, что современные требования покупателей выходят далеко за рамки квадратных метров и благоустройства территории: "Сегодня людям важно понимать, как работает их дом, насколько быстро управляющая компания реагирует на возникающие ситуации и за что именно они платят. Прозрачность эксплуатации становится важной частью качества жизни. И приятно видеть, что "Грин Ривер" одним из первых в Самарской области задает новый стандарт управления жилой средой", — подчеркнул Алексей Сластенин.

Есть вещи, которые невозможно купить отдельно: спокойствие, уверенность и ощущение, что все работает именно так, как должно. В городе будущего они становятся частью повседневной жизни.