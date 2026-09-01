ЖК "Грин Ривер" впервые в Самаре реализует централизованное управление инженерными системами

Каким будет комфорт в жилых комплексах премиального класса через несколько лет?
В наши дни сервис действительно высокого уровня — это не только архитектура, благоустройство и набор услуг для жителей. Это высокотехнологичные решения для ускорения и автоматизации бытовых задач. В жилом комплексе "Грин Ривер" от "ДРЕВО" все ключевые инженерные системы объединены в единый цифровой контур управления на базе интеллектуальной платформы SCADA от iRidi BMS (Supervisory Control and Data Acquisition — "диспетчерское управление и сбор данных"). За работой комплекса круглосуточно следит диспетчерский центр. На большой видеостене специалисты в реальном времени видят, как "живет" дом, и могут оперативно реагировать на любые изменения, решая самые разноплановые запросы резидентов за считанные минуты.
Фактически "сердце" жилого комплекса теперь бьется в едином ритме: водоснабжение, отопление, вентиляция, электроснабжение, лифты, видеонаблюдение, парковка, двери и шлагбаумы объединены в одну систему. Главное — это скорость и контроль. Любую нештатную ситуацию можно заметить сразу и оперативно отреагировать: перекрыть воду при протечке, открыть шлагбаумы или управлять ими по секциям, быстро устранить сбой. Параллельно система анализирует потребление ресурсов — воды, тепла, электроэнергии — и помогает эффективнее управлять расходами.
По словам директора по развитию iRidi SCADA-BMS Алексея Колтунцева, "решение изначально спроектировано с возможностью дальнейшего развития: по мере необходимости к системе можно подключать новые инструменты контроля и управления. Такой подход делает эксплуатацию более прозрачной и создает основу для поэтапного развития цифровой инфраструктуры жилого комплекса".
Генеральный директор ООО "УК "Древо" Алексей Сластенин считает, что современные требования покупателей выходят далеко за рамки квадратных метров и благоустройства территории: "Сегодня людям важно понимать, как работает их дом, насколько быстро управляющая компания реагирует на возникающие ситуации и за что именно они платят. Прозрачность эксплуатации становится важной частью качества жизни. И приятно видеть, что "Грин Ривер" одним из первых в Самарской области задает новый стандарт управления жилой средой", — подчеркнул Алексей Сластенин.
Есть вещи, которые невозможно купить отдельно: спокойствие, уверенность и ощущение, что все работает именно так, как должно. В городе будущего они становятся частью повседневной жизни.
Последние комментарии
Понятный механизм КРТ ? Вы серьёзно товарищ Грачев? Видимо по этому в суды люди ходят, остаивают свои права.Ваше модное слово КРТ ущимляет права обычных граждан, народ очнитесь! Вас скоро вышвернут на улицу заплатив копейки по решению суда. Присоединяйтесь к исковым в областном суде, отстаивайте свои права! Кроме вас это никто не сделает
... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.
Весьма ценные гнилушки, конечно, надо охранять, всё разваливается, горит, жильцы помои на улицу выплёскивают, вода и туалет на улице. Давно пора застроить нормальными домами, сколько людей смогли бы свои жилищные условия улучшить!
Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.
Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет