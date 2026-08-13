Самарцы забраковали 31-метровую застройку территории санатория Чкалова

В Самаре подвели итоги общественных обсуждений, посвященных согласованию параметров застройки пяти земельных участков на 9-й Просеке площадью более 50 тысяч кв. метров. Речь идет о территории санатория имени Чкалова.

Заявитель в документах мэрии не указан. Однако известно, что в настоящее время санаторием владеет компания «Синко», подконтрольная самарскому бизнесмену Эдуарду Мнацаканяну. Там планируется разместить клинику «Медгард» с сохранением кардиореабилитационного профиля.

Весной 2026 года был представлен проект реновации санатория, занявший первое место на архитектурном конкурсе. Он предусматривает реставрацию исторических корпусов и обустройство спуска к Волге. Остальные постройки предложили снести. На их месте предусмотрено строительство двух новых корпусов: основного высотой в три этажа и двухэтажного здания для VIP-гостей.

На презентации проекта представители "Медгарда" отмечали, что проект будет взят за основу, но доработан с учетом видения компании. И вот в июле горожан попросили согласовать отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на территории санатория, а именно:

предельная высота зданий, строений, сооружений – 31 метр;

максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100%.

Все отзывы, поступившие во время общественных обсуждений, оказались отрицательными. Большинство написали жители расположенных в районе санатория домов. Они сделали замечания по поводу отсутствия качественной экспозиции проекта и выразили опасения по поводу нарушения приватности.

«Размещение многоэтажных зданий в частном секторе приведет к нарушению конституционного права на неприкосновенность частной жизни жителей близлежащих домов, с более высоких этажей откроется вид на наши дома и земельные участки, ограничит попадание солнечных лучей на земельные участки, что негативно сказывается на благоприятных условиях жизнедеятельности».

Также жители выразили сомнения, что существующая инфраструктура выдержит нагрузку от новых многоэтажных построек.

«Коммунальная система на 9-й просеке не предназначена для обслуживания многоэтажных домов, в связи с чем реализация проекта в части возведения зданий, строений, сооружений высотой 31 м несет за собой реальную угрозу порчи изношенных коммуникаций, к увеличению риска аварий и нарушений в работе систем водоснабжения, электроснабжения, теплоснабжения, канализации и других инженерных сетей».

Некоторые участники отметили возможное влияние подобного строительства на экологию:

«Так как исторически весь микрорайон застроен исключительно малоэтажной застройкой, а обсуждаемые земельные участки находятся на первой береговой линии от реки Волга, возведении высоких зданий неизбежно приведет к изменению розы ветров в районе. Это имеет серьезные последствия. Смещение преобладающих ветров влияет на перенос тепла, влаги и загрязнителей, что может приводить к более экстремальным погодным явлениям (засухам, наводнениям, ураганам. Также это может как ухудшать, так и улучшать качество воздуха в городах, влияя на распространение пыльцы, аллергенов и загрязнителей».

Конечно, было несколько отзывов, направленных на защиту исторического облика санатория. Горожане напомнили, что на территории находятся объекты культурного наследия: дача купца Соколова и дача купца Шихобалова. В 1940 году там снимали фильм «Тимур и его команда», а в 1970 году — «Тревожные ночи в Самаре» об истории революционного движения.

«По архитектурному ансамблю строений на территории санатория туристы узнают Самару. Он придает особую красоту, которую ценят и любят жители и гости города. Ансамбль строений изображен на открытках именно в существующем состоянии и возведении на территории многоэтажного здания изменит исторически сложившийся образ культурного объекта, возможно, до неузнаваемости. Территория санитария большая, земельный участок имеет площадь 47 983 кв. метров. При наличии такой площади земли не понятна потребность строить «в высь, а не вширь».

Да и в целом участники общественных обсуждений выразили желание сохранить район в существующем виде, без многоэтажек.

«Территория, застроенная частными жилыми домами, не предназначена для пяти и более этажного строительства. Сохранение уголка природы с частными домами - задача не только жителей города, но и городских властей в первую очередь. Прошу не выдавать разрешение на изменение допустимых параметром застройки».

«Я живу в Самаре и очень люблю этот район. Сейчас там малоэтажные дома, коттеджи, зелень, тишина — это настоящий уголок отдыха для горожан. А рядом еще и памятники истории. Мы привыкли, что там можно спокойно гулять, дышать воздухом. А тут вдруг хотят разрешить строить дома высотой 31 метр — это же почти 11 этажей! Да еще и застроить участки на 100%, то есть вообще без деревьев и дворов. Я считаю, что это неправильно. Это испортит весь облик района».

В итоге общественные обсуждения признали состоявшимися. Департамент градостроительства Самары рекомендовал учесть большинство из озвученных замечаний и предложений. Однако окончательное решение по заявке будет принимать министерство градостроительной политики Самарской области.