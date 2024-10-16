Компания "Синко" купила санаторий им. Чкалова в Самаре

Компания "Синко", подконтрольная самарскому бизнесмену Эдуарду Мнацаканяну, купила санаторий им. Чкалова, сообщает "Самарское обозрение". По информации издания, новые собственники планируют разместить в корпусах санатория медицинский центр "Медгард".

"Сумма сделки не разглашается, но она сопоставима со строительством нового "Медгарда", заявили в "Синко".

В компании отметили, что сделка прошла в начале октября. Предметом сделки стали все корпуса санатория им. В.П.Чкалова (включая дачу Соколова), кроме одного, выкупленного ранее другим инвестором.

"Десятым по счету "Медгардом" станет старейший оздоровительный центр города Самары - санаторий имени В.П.Чкалова", - заявили в "Синко".

Представители компании пояснили "СО", что стратегический план развития центра пока разрабатывается, но ожидаются изменения в сфере медицинского оборудования, благоустройства корпусов и материально-технической базы, а также расширения количества медицинских услуг.

"Изменениям однозначно будут подвергнуты сервис и технологии, в том числе немедицинские. Кардиореабилитация (между прочим, единственная в городе после операций на сердце) останется и будет усилена и расширена. Многопрофильная поликлиника будет обязательно, это основа любого "Медгарда". Будут новые рабочие места, инновации и инвестиции", - утверждают в компании.

Информация о выставленных на продажу корпусах санатория им. Чкалова появилась весной 2022 года. Стоимость активов тогда оценивали в полмиллиарда рублей.