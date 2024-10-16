16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Семья ювелиров из Самары развивает производство станков с господдержкой "Авито Недвижимость": спрос на долгосрочную аренду квартир в Самаре в III квартале вырос на 28% Компания "Синко" купила санаторий им. Чкалова в Самаре Программа переселения граждан из аварийного фонда в Самаре оказалась под угрозой срыва "Балтика" вложит более 2 млрд руб. в развитие отрасли в Самарском регионе

Экономика и бизнес

Компания "Синко" купила санаторий им. Чкалова в Самаре

САМАРА. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 797
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Компания "Синко", подконтрольная самарскому бизнесмену Эдуарду Мнацаканяну, купила санаторий им. Чкалова, сообщает "Самарское обозрение". По информации издания, новые собственники планируют разместить в корпусах санатория медицинский центр "Медгард".

"Сумма сделки не разглашается, но она сопоставима со строительством нового "Медгарда", заявили в "Синко".

В компании отметили, что сделка прошла в начале октября. Предметом сделки стали все корпуса санатория им. В.П.Чкалова (включая дачу Соколова), кроме одного, выкупленного ранее другим инвестором.

"Десятым по счету "Медгардом" станет старейший оздоровительный центр города Самары - санаторий имени В.П.Чкалова", - заявили в "Синко".

Представители компании пояснили "СО", что стратегический план развития центра пока разрабатывается, но ожидаются изменения в сфере медицинского оборудования, благоустройства корпусов и материально-технической базы, а также расширения количества медицинских услуг.

"Изменениям однозначно будут подвергнуты сервис и технологии, в том числе немедицинские. Кардиореабилитация (между прочим, единственная в городе после операций на сердце) останется и будет усилена и расширена. Многопрофильная поликлиника будет обязательно, это основа любого "Медгарда". Будут новые рабочие места, инновации и инвестиции", - утверждают в компании.

Информация о выставленных на продажу корпусах санатория им. Чкалова появилась весной 2022 года. Стоимость активов тогда оценивали в полмиллиарда рублей.

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №27

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Максим Гусев 30 сентября 2024 12:08 Geely стала самой страхуемой маркой по Каско в Самарской области летом 2024 года

Здорово, что жители Санкт-Петербурга всё больше понимают важность страхования автомобилей. Удивительно, как быстро китайские бренды становятся популярными, особенно на фоне снижения интереса к Toyota.

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Алекс Ворон 18 сентября 2024 09:18 Мэрия Самары отдала РПЦ автостанцию на ул. Авроры

Сколько можно!? Если посмотреть на карту, в шаговой доступности уже есть 5 церквей/храмов. И так по всему городу с интервалом в пару кварталов. А для отдыха населения на свежем воздухе или скверов все меньше. Почему? Бинго!!! Почти во всех скверах и парках уже отдали очень большие территории под церкви или храмы!

Анатолий Илларионов 17 сентября 2024 15:08 Мэрия Самары отдала РПЦ автостанцию на ул. Авроры

А восстановить муниципальное предрюприятие общественного транспорта не пробовали? Отдать легко, как ранее детсады, вернуть будет трудно или невозможно.

Ильдар Нуреев 13 сентября 2024 15:59 Для Самары заказали 71 трамвай на 8,5 млрд рублей

То есть Федорищев смог, а Азарову не дали.

Фото на сайте

В Самарской области прошел осенний День поля

В Самарской области прошел осенний День поля

Многолюдная и изобильная: публикуем 35 ярких фото с Поволжской агропромышленной выставки

Многолюдная и изобильная: публикуем 35 ярких фото с Поволжской агропромышленной выставки

Новые решения для будущего: как в Самаре прошла 6-я международная конференция института "Гипровостокнефть"

Новые решения для будущего: как в Самаре прошла 6-я международная конференция института "Гипровостокнефть"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3