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Строительство и недвижимость Экономика и бизнес

Дому Юрина на ул. Льва Толстого, 83 в Самаре не удалось найти нового владельца

САМАРА. 4 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 4 июля, прошел повторный аукцион по продаже памятника архитектуры "Дом Арсения Юрина", расположенного по ул. Льва Толстого, 83 в Самаре. Торги по нему уже проходили 23 мая, но, вероятно, победитель не стал подписывать договор. В этот раз не было подано ни одной заявки.

Фото: ДОМ.РФ

Напомним, изначально "Дом.РФ" выставлял три самарских памятника архитектуры. Помимо дома на Льва Толстого, 83 это были здания по ул. Степана Разина, № 52 и ул. Комсомольской, № 39/15, корп. А. На все объекты были поданы заявки и они потенциально обрели новых собственников.

Дом Арсения Юрина в псевдорусском стиле 1902 г. постройки площадью 674,4 кв. м выставлялся за 16,36 млн рублей. Победителем аукциона была признана Вероника Серова, ставшая его единственной участницей. Однако уже 2 июня были объявлены повторные торги, не вызвавшие никакого интереса.

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