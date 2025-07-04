Дому Юрина на ул. Льва Толстого, 83 в Самаре не удалось найти нового владельца

В пятницу, 4 июля, прошел повторный аукцион по продаже памятника архитектуры "Дом Арсения Юрина", расположенного по ул. Льва Толстого, 83 в Самаре. Торги по нему уже проходили 23 мая, но, вероятно, победитель не стал подписывать договор. В этот раз не было подано ни одной заявки.
Напомним, изначально "Дом.РФ" выставлял три самарских памятника архитектуры. Помимо дома на Льва Толстого, 83 это были здания по ул. Степана Разина, № 52 и ул. Комсомольской, № 39/15, корп. А. На все объекты были поданы заявки и они потенциально обрели новых собственников.
Дом Арсения Юрина в псевдорусском стиле 1902 г. постройки площадью 674,4 кв. м выставлялся за 16,36 млн рублей. Победителем аукциона была признана Вероника Серова, ставшая его единственной участницей. Однако уже 2 июня были объявлены повторные торги, не вызвавшие никакого интереса.
Последние комментарии
Весьма ценные гнилушки, конечно, надо охранять, всё разваливается, горит, жильцы помои на улицу выплёскивают, вода и туалет на улице. Давно пора застроить нормальными домами, сколько людей смогли бы свои жилищные условия улучшить!
Чем ближе к центру, тем меньше нагрузки на дороги, т.к. меньше плечо. Там до центра даже пешком не далеко. А из города-сада точно через весь город ездить, перегружать инфраструктуру. Да и кому там нужно будет дорогое жильё. Место самое удачное для Сити.
Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.
Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет
Зачем слушать этих непонятных противников. Они явно не понимают, что городу и региону даст такое строительство. В других регионах днём с огнём ищут таких застройщиков и девелоперов. А у нас сам пришёл.