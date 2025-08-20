Самарцы пожаловались региональным властям на хаотичную застройку в Октябрьском районе

Самарцы, проживающие в границах улиц Митирева, Московское шоссе, Аврора и Гагарина пожаловались в министерство градостроительной политики Самарской области на ряд проблем, связанных с застройкой на этой территории.
Горожане недовольны хаотичной высотной застройкой (плотность и этажность возводимых жилых комплексов создает избыточную нагрузку на район), дефицитом соцобъектов (детсадов, школ, поликлиник и т.д.), нарушением норм озеленения (сокращение зеленых зон в пользу застройки). Кроме того, по мнению жителей, вопросы вызывает и согласование ППТ - ряд проектов планировки территории, по их мнению, требует дополнительного анализа на соответствие градостроительным нормам.
Проблемы были озвучены во время личного приема граждан представителями министерства градостроительной политики Самарской области. В ведомстве взяли вопросы застройки и развития инфраструктуры на контроль, отметив, что в ближайшее время будет проведен комплексный анализ ППТ (включая детальную проверку всех действующих и планируемых проектов планировки территории на соответствие законодательству); проанализирована социальная инфраструктура (в министерстве оценят реальную нагрузку на существующие объекты и спрогнозируют потребности в новых социальных объектах).
Кроме того, запланирован пересмотр как новых, так и ранее согласованных проектов для обеспечения сбалансированного развития территории.
"Все решения будут приниматься с обязательным учетом мнения жителей и в строгом соответствии с градостроительными нормативами", - прокомментировали в министерстве.
Напомним, ранее первый заместитель министра градостроительной политики, главный архитектор Самарской области Екатерина Семенова уже заявляла, что некоторые районы города страдают от нехватки инфраструктуры. В частности, речь шла о Пятой просеке и территории в границах Московского шоссе, улиц Авроры и Революционной.
"Проблемы мы ярко видим на 5-й просеке: по школам, поликлиникам, транспортной доступности, комфорту. Есть подобные предпосылки и на других активно застраиваемых территориях, например, в границах Московского шоссе, улиц Авроры и Революционной", — отмечала тогда Екатерина Семенова.
Последние комментарии
... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.
Миллион квадратов в год надо строить в городе. А по хорошему один квадрат на одного жителя. Всё, что меньше - плохая работа!
Весьма ценные гнилушки, конечно, надо охранять, всё разваливается, горит, жильцы помои на улицу выплёскивают, вода и туалет на улице. Давно пора застроить нормальными домами, сколько людей смогли бы свои жилищные условия улучшить!
Чем ближе к центру, тем меньше нагрузки на дороги, т.к. меньше плечо. Там до центра даже пешком не далеко. А из города-сада точно через весь город ездить, перегружать инфраструктуру. Да и кому там нужно будет дорогое жильё. Место самое удачное для Сити.
Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.