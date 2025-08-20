16+
Строительство и недвижимость Экономика и бизнес

Самарцы пожаловались региональным властям на хаотичную застройку в Октябрьском районе

САМАРА. 20 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Самарцы, проживающие в границах улиц Митирева, Московское шоссе, Аврора и Гагарина пожаловались в министерство градостроительной политики Самарской области на ряд проблем, связанных с застройкой на этой территории.

Горожане недовольны хаотичной высотной застройкой (плотность и этажность возводимых жилых комплексов создает избыточную нагрузку на район), дефицитом соцобъектов (детсадов, школ, поликлиник и т.д.), нарушением норм озеленения (сокращение зеленых зон в пользу застройки). Кроме того, по мнению жителей, вопросы вызывает и согласование ППТ - ряд проектов планировки территории, по их мнению, требует дополнительного анализа на соответствие градостроительным нормам.

Проблемы были озвучены во время личного приема граждан представителями министерства градостроительной политики Самарской области. В ведомстве взяли вопросы застройки и развития инфраструктуры на контроль, отметив, что в ближайшее время будет проведен комплексный анализ ППТ (включая детальную проверку всех действующих и планируемых проектов планировки территории на соответствие законодательству); проанализирована социальная инфраструктура (в министерстве оценят реальную нагрузку на существующие объекты и спрогнозируют потребности в новых социальных объектах).

Кроме того, запланирован пересмотр как новых, так и ранее согласованных проектов для обеспечения сбалансированного развития территории.

"Все решения будут приниматься с обязательным учетом мнения жителей и в строгом соответствии с градостроительными нормативами", - прокомментировали в министерстве.

Напомним, ранее первый заместитель министра градостроительной политики, главный архитектор Самарской области Екатерина Семенова уже заявляла, что некоторые районы города страдают от нехватки инфраструктуры. В частности, речь шла о Пятой просеке и территории в границах Московского шоссе, улиц Авроры и Революционной.

"Проблемы мы ярко видим на 5-й просеке: по школам, поликлиникам, транспортной доступности, комфорту. Есть подобные предпосылки и на других активно застраиваемых территориях, например, в границах Московского шоссе, улиц Авроры и Революционной", — отмечала тогда Екатерина Семенова.

 

 

