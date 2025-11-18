16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Тольяттинский яхт-клуб "Химик" остается без участка В Самаре прошел закрытый семинар компании "Селект" Бывшее здание детского сада в Тольятти ушло с торгов за 19,3 млн рублей Более 2 тыс. человек посетили стенд компании "Полипласт" на выставке "Химия-2025" Студенты строительно-энергетического колледжа им. П.Мачнева посетили девелоперский холдинг "Глобал Вижн"

Строительство и недвижимость Экономика и бизнес

Бывшее здание детского сада в Тольятти ушло с торгов за 19,3 млн рублей

ТОЛЬЯТТИ. 18 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 87
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Тольятти подвели итоги торгов по реализации здания бывшего детского сада на ул. Дзержинского, квартал 2, дом 73. Имущественный комплекс за 19,3 млн руб. приобретает самарское ООО "Лаату".

Фото: torgi.gov.ru

Здание садика площадью 2274 кв. м с вспомогательной постройкой 318 кв. м на участке в 9387 кв. м выставлялось на торги во второй раз. 

В июле этого года территориальное управление Росимущества (в последние годы здание и участок принадлежали Федеральному медико-биологическому агентству) публиковало предложение о продаже по начальной цене в 79,9 млн рублей. Однако тогда желающих приобрести объект не нашлось.

В сентябре были объявлены повторные торги, на этот раз по минимально допустимой цене, которую установили в 8 млн рублей. Результаты процедуры подвели на прошлой неделе. Победителем было признано ООО "Лаату", предложившее 19,3 млн рублей. 

ООО "Лаату" создано в 2020 г. и зарегистрировано по адресу: Самара, ул. Куйбышева, 95. Компания специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. Однако ее выручка за 2024 г. составила лишь 12,4 млн руб. (и это рекордный для компании показатель) при чистой прибыли в 39 тыс. рублей. Единственным учредителем "Лаату" выступает Матвей Шмидт, гендиректором — Алексей Шмидт.

Гид потребителя

Последние комментарии

Yuriy Yuriy 24 октября 2025 15:24 "Маловато": застройщик — о средней стоимости жилья в Самаре

Спросите Хугаева:"как на Волгарь получена экологическая экспертиза проекта КРТ"(?)...

Иван Ильич 18 сентября 2025 15:23 Порезали высотки: изменен план застройки микрорайона у телецентра в Самаре

Эх, какие были тихие зеленые места... Ну, не без недостатков конечно))

Юрий Пестриков 16 июля 2025 20:38 "Какие ещё 23 этажа?!": самарцы — о строительстве высотки напротив диагностического центра

... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.

Аркадий Галицын 08 июля 2025 13:22 В Самаре возобновили отбор площадок под комплексное развитие территорий

Миллион квадратов в год надо строить в городе. А по хорошему один квадрат на одного жителя. Всё, что меньше - плохая работа!

Ирина Мякишева 01 июля 2025 05:15 Суд запретил высотную застройку квартала около ЦУМ "Самара"

Весьма ценные гнилушки, конечно, надо охранять, всё разваливается, горит, жильцы помои на улицу выплёскивают, вода и туалет на улице. Давно пора застроить нормальными домами, сколько людей смогли бы свои жилищные условия улучшить!

Фото на сайте

Резидент "Жигулевской долины" компания Whitebase поставляет продукцию в ОАЭ

Резидент "Жигулевской долины" компания Whitebase поставляет продукцию в ОАЭ

Завершена проходка левого перегонного тоннеля к станции "Театральная"

Завершена проходка левого перегонного тоннеля к станции "Театральная"

Строительство метро "Театральная" вышло на новый уровень

Строительство метро "Театральная" вышло на новый уровень

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30