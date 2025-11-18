Бывшее здание детского сада в Тольятти ушло с торгов за 19,3 млн рублей

В Тольятти подвели итоги торгов по реализации здания бывшего детского сада на ул. Дзержинского, квартал 2, дом 73. Имущественный комплекс за 19,3 млн руб. приобретает самарское ООО "Лаату".

Здание садика площадью 2274 кв. м с вспомогательной постройкой 318 кв. м на участке в 9387 кв. м выставлялось на торги во второй раз.

В июле этого года территориальное управление Росимущества (в последние годы здание и участок принадлежали Федеральному медико-биологическому агентству) публиковало предложение о продаже по начальной цене в 79,9 млн рублей. Однако тогда желающих приобрести объект не нашлось.

В сентябре были объявлены повторные торги, на этот раз по минимально допустимой цене, которую установили в 8 млн рублей. Результаты процедуры подвели на прошлой неделе. Победителем было признано ООО "Лаату", предложившее 19,3 млн рублей.