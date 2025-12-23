Минград: проект новой очереди набережной подкорректировали

На рабочей группе в министерстве градостроительной политики с участием представителей городской администрации обсудили будущий облик новой очереди набережной от улицы Вилоновской и до бассейна ЦСК ВВС, сообщили в пресс-службе минграда.

"Главные предложения, которые мы озвучили проектной организации, касались снижения затрат на ее строительство и уже будущей эксплуатации набережной", — отметил министр градостроительной политики Самарской области Андрей Грачев.

Среди предложений: убрать из проекта арт-объекты, которые носят рекламный характер; проработать вопрос по строительству причала для организации официальной переправы через Волгу на Ульяновском спуске; проработать вопрос по организации функциональной и архитектурной подсветки променада; предусмотреть разные сценарии использования новой набережной в разное время суток и время года, чтобы она стала более интересной для посетителей и гостей города.

Напомним, проект 5-й очереди самарской набережной, которую планируется построить около пивзавода, был презентован в музее Алабина в конце ноября. Фото с рендерами опубликовал в "ВКонтакте" член регионального штаба Народного фронта Самарской области Алексей Сорокин.

Итоги конкурса на лучшее концептуальное архитектурно-планировочное и конструктивное предложение 5-й очереди набережной реки Волги в Самаре были подведены в конце ноября 2021 года. В ходе голосования первое место жюри присвоило самарской архитектурной мастерской "ОККО".

В 2022 г. дважды проводились торги на проектирование объекта. Тогда в документации указывалось, что набережную планируют строить с 2023 по 2025 гг., а ориентировочная стоимость работ составит 3,84 млрд рублей.