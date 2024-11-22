В Самаре презентовали новый проект 5-й очереди набережной

В пятницу, 22 ноября, в музее им. Алабина был презентован проект 5-й очереди самарской набережной, которую планируется построить около пивзавода. Фото с рендерами опубликовал в "ВКонтакте" член регионального штаба Народного фронта Самарской области Алексей Сорокин.

По словам активиста, проект был представлен самими разработчиками - проектной группой "ОККО". Оценивая его, Алексей Сорокин отметил, что набережная будет иметь индустриальный вид, это задано контекстом расположенных рядом зданий, "потому такой вид отчасти органичен".

"Почему отчасти? Моё мнение, слишком мало внимания озеленению, слишком мало мы оставляем того, что уже есть на территории - природного. Слишком много бетона и твёрдых покрытий", - пояснил активист.

Также он отметил, что это будет первая очередь набережной в Самаре, где не будет пляжа. Здесь планируется лишь арт-объект угольный пляж.

"Проектировщики поясняют, что в Самаре нет недостатка пляжей, набережная без пляжа будет изюминкой. Не согласен, в последние годы пляжи города переполнены, напомню мы позиционируем себя как город-речной курорт с пляжным отдыхом", - пишет Алексей Сорокин.

Впрочем, проектировщики также ссылаются на большое количество ограничений по водопользованию.

Активист ОНФ затронул и тему возможного переноса части существующих предприятий: "Актуален вопрос по Самарской ГРЭС, но переговоры с Т Плюс по этому направлению находятся в тупике. ГРЭС не выполняет тех функций, что были раньше, часть заданий и сооружений устарели и постепенно сносятся. Вот тут потенциал был бы большой, если бы вопрос выноса ГРЭС был решён, причём как вовлечение территории, так и сохранения старых зданий и сооружений для идентичности места".

По его словам, из-за отсутствия решению по Самарской ГРЭС из проекта пока выбывает бетонная плаза (скейт-парк) для подростков и детская площадка. Та же судьба постигла пешеходную эстакаду от Волжского проспекта над территорией ГРЭС к угольному пляжу.

Проектировщики при этом запланировали новый причал, который ранее не предполагался. Он переместится от Ульяновского спуска на 2-ю очередь набережной рядом с бассейном и будет иметь современное оснащение и соответствующий уровень удобства.

"Это рабочий проект, потому гарантировать, что реализация будет именно такая нельзя, - пишет Алексей Сорокин. - Как по мне, есть что обсуждать и корректировать, пока непонятно как будет выстраиваться алгоритм действий, будет ли вовлечено более широко экспертное сообщество и сами жители. С одной стороны, очень не хочется, чтобы мы с этим проектом ушли на десятилетия, с другой - не хочется, чтобы были приняты поспешные решения".

Напомним, итоги конкурса на лучшее концептуальное архитектурно-планировочное и конструктивное предложение 5-й очереди набережной реки Волги в Самаре были подведены в конце ноября 2021 года. В ходе голосования первое место жюри присвоило самарской архитектурной мастерской "ОККО".

В 2022 г. дважды проводились торги на проектирование объекта. Тогда в документации указывалось, что набережную планируют строить с 2023 по 2025 гг., а ориентировочная стоимость работ составит 3,84 млрд рублей.



