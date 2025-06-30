Авито Подработка: где пенсионеры могут подрабатывать в ПФО

В рамках стратегии расширения социальных границ найма эксперты сервиса временной занятости "Авито Подработка" изучили спрос компаний на подработку среди различных групп населения. Так, по итогам весны 2025 г., количество гибких вариантов занятости для пенсионеров увеличилось на 35%, а среднее вознаграждение с гибким графиком либо частичной занятостью по стране составило 66 394 руб/мес.

Подработка остается важным инструментом поддержки дохода и сохранения активности в зрелом возрасте. Наиболее активно растет спрос в таких направлениях, как клининг, доставка, торговля и сфера услуг — здесь особенно ценятся опыт, ответственность и высокая стрессоустойчивость. Компании готовы адаптировать графики и условия под возможности старшего поколения, а количество сменных и почасовых вакансий продолжает увеличиваться.

Ниже — подборка актуальных вариантов подработки, доступных пенсионерам в Приволжском федеральном округе:

● Садовник озеленитель

В тепличном хозяйстве предлагается подработка по уходу за растениями с гибким графиком 3-4 дня в неделю по 4-5 часов в утреннее время. Обязанности включают прополку цветников, полив и поддержание порядка на клумбах. Выплаты вознаграждения от 1000 до 1500 рублей за смену. Для жителей Мурома предусмотрен подвоз или компенсация транспортных расходов. Компания предоставляет скидки на свою продукцию и униформу.

● Кондуктор в автобус

В Ижевске предлагается подработка кондуктором на комфортабельных автобусах с возможностью выбора сменного графика. Основные обязанности включают сбор платы за проезд и проверку проездных документов, при этом специальный опыт не требуется — предусмотрено обучение перед началом деятельности. Для иногородних соискателей возможна частичная компенсация аренды жилья, также предоставляется фирменная спецодежда и дополнительные бонусы.

● Прачка гладильщица

В Самаре требуется прачка-гладильщица для сети апартаментов. Подработка предполагает стирку, сушку и глажку белья, а также контроль за расходными материалами. График свободный, а объем занятости можно выбрать самостоятельно — от нескольких часов в день до полной загрузки. Доход формируется по сдельной системе с возможностью получения премий в летний сезон и бонусов за стаж. Для этой подработки не требуется специальное образование, важны лишь аккуратность и внимательность к деталям.

"Возможность подрабатывать для пенсионеров — это не просто дополнительный доход, а важный социальный и финансовый ресурс. Сегодня мы видим, как растет спрос на гибкие форматы занятости. Это значит, что люди старшего поколения могут не только сохранять активность, но и улучшать свое материальное положение.Такой подход стирает границы между поколениями на рынке занятости и дает пенсионерам новые возможности для самореализации и стабильности", — отмечает Сергей Яськин, директор Авито Подработки.