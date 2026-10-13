Парад Памяти в Самаре будет сдержанным по масштабу, но полноценным по значению

Во вторник, 13 октября, на оперативном совещании губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поддержал скорректированную концепцию Парада Памяти, запланированного 7 ноября на площади Куйбышева. Главная задача — сохранить торжественность и историческое содержание мероприятия, сократив его масштаб с учетом текущей обстановки и существующих угроз.
Представленный подход предусматривает уменьшение числа участников с 7,5 тысячи до 500 человек. Предложено в этом году провести парад без приглашения расчетов из других регионов и без массового присутствия зрителей. При этом отдельно предусмотрено внимание к ветеранам Великой Отечественной войны и участникам СВО.
Основу парада составят знаменная группа, парадные расчеты силовых ведомств, взвод барабанщиков и сводный военный оркестр. Основные тренировки планируется организовать по местам дислокации подразделений, без общего массового сбора. Тренировка на площади Куйбышева намечена на 2 ноября, генеральная с участием сводного оркестра — на 6 ноября.
"Важно обеспечить проведение Парада Памяти сдержанным по масштабу, но в полноценном по содержанию формате. Сохранить его торжественность, исторический смысл и обеспечить все необходимые меры безопасности", — подчеркнул губернатор.
Совместно с администрацией Самары и силовыми ведомствами проработан порядок действий при возникновении угрозы. Разработана схема эвакуации, определены ближайшие защитные сооружения и помещения подземного пространства. На время проведения парада будет развернут межведомственный штаб безопасности.
Отдельное поручение губернатора касается условий для ветеранов и людей старшего возраста. Над их местами на трибунах необходимо предусмотреть навес, защищающий от дождя и снега. Глава региона также поручил отдельно пригласить участников СВО, вернувшихся к работе в гражданских сферах.
На совещании принято и организационное решение: ответственность за подготовку государственных мероприятий должна быть закреплена непосредственно за органами исполнительной власти, а не за специально создаваемыми НКО, финансируемыми из областного бюджета. Организацию Парада Памяти и Парада Победы поручено обеспечить министерствам региональной безопасности и внутренней политики.
Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...