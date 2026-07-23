Эксперты СамГМУ рассказали, почему анорексия — проблема целой семьи

Анорексия — это расстройство пищевого поведения, при котором человек сознательно ограничивает себя в еде из-за навязчивого страха набрать вес. Причины ее возникновения кроются в психологических факторах, и часто корни проблемы уходят глубоко в семейный сценарий.

Почему развивается анорексия, в чем ее опасность и как помочь своему близкому, страдающему от этого расстройства, рассказали врач-диетолог Клиник Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) Минздрава России, главный внештатный специалист диетолог Минздрава Самарской области Ольга Сазонова и директор Центра психологии СамГМУ Елена Мазанкина.

Опасное похудение

Полное отсутствие аппетита при потребности организма в еде сопровождает многие болезни — грипп, отравления, заболевания ЖКТ. Но проблемой этот симптом становится когда человек умышленно ограничивает себя в еде из-за навязчивого страха набрать вес, даже если его масса тела уже опасно низкая.

"Диагноз "нервная анорексия" устанавливает только врач-психиатр или психотерапевт, — говорит Ольга Сазонова. — Один из основных критериев — индекс массы тела 17,5 и ниже. Также при опросе пациента выявляются сознательное ограничение питания (отказ или сильное урезание порции), страх растолстеть и искаженное восприятие своего тела, отсутствие менструаций у женщин".

Ольга Сазонова

Существуют ранние проявления анорексии, которые должны насторожить близких, добавила Ольга Сазонова. Человек начинает есть меньше, чаще в одиночестве, выбирает низкокалорийную пищу, чувство голода утоляет за счет газированных напитков, часто взвешивается, изнуряет себя тренировками, собирает информацию о похудении, носит одежду, которая скрывает снижение веса.

Опасность анорексии в том, что при этом заболевании изменения происходят во всех системах организма, поясняет диетолог. Постоянный контроль и голод приводит к депрессии, бессоннице, снижению настроения, внимания и памяти. Ослабевает сердечная мышца, что проявляется снижением давления. Отмечается выпадение волос и ломкость ногтей, кожа сохнет, шелушится и может приобретать синюшный оттенок. Из-за острой нехватки витаминов и микроэлементов происходит потеря плотности костной ткани, нарушается работа эндокринной и пищеварительной систем, развивается анемия, снижается иммунитет, появляются головокружение и слабость.

"Хотя в редких случаях пациенты излечиваются сами по себе, не стоит полагаться на такой исход, — предупреждает Ольга Сазонова. — Анорексия — это психиатрическое заболевание с высоким уровнем смертности и без профессиональной помощи здесь не обойтись. Поэтому близкие должны мотивировать человека, страдающего анорексией, обратиться к врачу".

Корни проблемы — в семье

Анорексию в первую очередь относят к болезни психологического характера, так как она обусловлена первичной природой искаженного восприятия образа тела, иррациональным страхом набора веса и навязчивым стремлением к худобе. Эти когнитивные и поведенческие паттерны формируют основу заболевания, а последующие физиологические нарушения являются его вторичными, хотя и крайне опасными последствиями, говорит Елена Мазанкина.

"Психологические корни анорексии многогранны, — поясняет психолог. — Они могут включать в себя низкую самооценку, перфекционизм, стремление к контролю в ситуациях, которые воспринимаются как хаотичные, наличие травматических переживаний и стрессов. Человек, страдающий анорексией, часто использует ограничение в еде как способ самоутвердиться, справиться с эмоциональной болью или получить чувство достижения. Ощущение контроля над питанием и весом создает иллюзию управления всей жизнью человека".

В причинах развития анорексии нельзя недооценивать роль глянцевых журналов, телевидения и социальных сетей с ИИ-аватарами, которые транслируют зачастую нереалистичные образцы красоты. С одной стороны, происходит процесс, при котором люди начинают принимать предложенные извне идеалы как собственные. С другой стороны, постоянное сравнение себя с "идеальными" образами, часто отретушированными и не отражающими реальность, приводит к снижению самооценки и росту тревожности относительно своего веса и внешности. Такое когнитивное искажение может стать триггером для формирования деструктивных пищевых стратегий, включая ограничительное поведение, которое ведет к неконтролируемой потере веса.

"Многие ошибочно полагают, что анорексия возникает только под влиянием "глянцевых журналов", — говорит Елена Мазанкина. — На самом деле корни проблемы часто уходят глубоко в семейный сценарий. Чаще всего болезнь появляется на почве перфекционизма, когда ребенка любят только за достижения: отличные оценки, спортивные успехи или идеальный внешний вид. В такой среде еда становится единственным инструментом, который человек может полностью контролировать. В мире, где от него требуют быть безупречным, отказ от пищи — это способ заявить о своей автономии: "Я сам решаю, что мне делать со своим телом".

Также спровоцировать анорексию может культ худобы и постоянные обсуждения диет и веса в семье. Если в доме не принято говорить о чувствах, ребенок начинает "замалчивать" свои переживания, используя пищевое поведение как способ сбросить внутреннее напряжение.

"Анорексия — это болезнь, искажающая восприятие реальности, — говорит Елена Мазанкина. — Человек искренне может считать, что он стал "лучшей версией себя", хотя близкие видят лишь опасное истощение. Пытаться переубедить его логикой ("ты же совсем не ешь", "посмотри, как ты похудела") бесполезно, это лишь вызовет агрессию и желание закрыться".

Вместо этого психолог советует действовать следующим образом:

не обсуждать проблему за обеденным столом или в разгар конфликта;

вместо обвинений использовать "Я-сообщения": "Мне очень страшно за тебя", "Я вижу, что ты грустишь, и это меня беспокоит", "Я чувствую, как мы отдаляемся, и мне больно";

не обсуждать вес, а обсуждать качество жизни, силы, энергию, настроение, возможность заниматься любимыми делами;

предложить не "лечение от болезни", а совместный визит к специалисту, который поможет разобраться в тяжелых чувствах.

"Нельзя стать для близкого "надзирателем за тарелкой", нужно оставаться для него безопасной средой, — говорит Елена Мазанкина. — Анорексия — болезнь об одиночестве и глубоком страхе. Человеку нужно знать, что его любят не за внешность и не за достижения, а просто за то, что он есть. Однако важно помнить, что анорексия — смертельно опасное состояние. Не пытайтесь справиться своими силами. Если вы видите, что близкий тает на глазах, ваша главная задача — обеспечить ему профессиональную медицинскую и психологическую помощь".

Елена Мазанкина добавила, что психотерапия при анорексии — это всегда работа в команде. Первый и самый важный этап — медицинский контроль. Если организм истощен, мозг не способен воспринимать психологические установки. Поэтому врач-терапевт и психиатр — первые специалисты в цепочке помощи.

"Работа с психологом — многоэтапный постепенный процесс. Важно научиться распознавать "голос" анорексии, который диктует вредные установки. Вернуть доверие к телу. Учиться слушать сигналы организма (голод, сытость, усталость) без страха. Проработать эмоции. Главная цель терапии — научить человека справляться с жизненными трудностями без использования еды в качестве "щита" или "наказания", — подытожила Елена Мазанкина.