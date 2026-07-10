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Здравоохранение Общество

Терапевт ВСК дал совет дачникам: "сердечникам" можно находиться на жаре не более 20 минут

САМАРА. 10 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями жара — это дополнительная нагрузка на организм — сосуды расширяются, давление падает, и сердце начинает сокращаться чаще. Чтобы избежать осложнений, достаточно заранее скорректировать режим дня, питания и повседневные привычки. Юлия Горькова, врач-терапевт Цифровой клиники Страхового Дома ВСК, рассказала, как избежать осложнений пациентам с ССЗ в жаркий период.

Горячий воздух содержит меньше кислорода, что у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями может вызвать одышку, слабость и боли за грудиной. Обильное потоотделение приводит к потере жидкости и солей, кровь становится более вязкой — это увеличивает риск тромбозов, инфаркта и инсульта. Артериальное давление становится нестабильным: оно может резко снижаться или, наоборот, повышаться. Наиболее уязвимы пожилые люди и пациенты с ишемией, аритмией или сердечной недостаточностью — им необходимо быть особенно внимательными в жару.

Дача — любимое летнее хобби россиян, но прополка, полив и сбор урожая в полдень под палящим солнцем могут привести к гипертоническому кризу. Физическая нагрузка, подъём тяжестей провоцируют скачок давления и перегрузку сердца. Работа на грядках с опущенной головой нарушает венозный отток, что чревато головокружением и обмороками.

Чтобы минимизировать нагрузку на сердечно-сосудистую систему, людям из группы риска стоит придерживаться простых рекомендаций. Необходимо пересмотреть питьевой режим (выпивать до 1,5–2 литров в сутки — чистой воды, зеленого чая и травяных настоев), питание (минимизировать соль в рационе, т. к. она задерживает воду и создаёт лишнюю нагрузку на сердце, исключить алкоголь, который обезвоживает и расширяет сосуды) и уровень физической нагрузки (планировать активности стоит только на раннее утро, до наступления жары).

"Человеку с сердечно-сосудистыми заболеванием можно находиться под солнцем не более 15–20 минут за один раз, и только до 10:00 или после 18:00. С 11:00 до 17:00 прямое солнце для таких пациентов категорически не рекомендуется. Летом пациенты с больным сердцем должны контролировать давление, соблюдать питьевой режим, отдыхать в тени и не перегружать себя. Тогда жара не принесёт вреда, а позволит провести время с пользой и без угрозы для здоровья", — Юлия Горькова, врач-терапевт Цифровой клиники Страхового Дома ВСК.

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