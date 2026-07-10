Терапевт ВСК дал совет дачникам: "сердечникам" можно находиться на жаре не более 20 минут

Для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями жара — это дополнительная нагрузка на организм — сосуды расширяются, давление падает, и сердце начинает сокращаться чаще. Чтобы избежать осложнений, достаточно заранее скорректировать режим дня, питания и повседневные привычки. Юлия Горькова, врач-терапевт Цифровой клиники Страхового Дома ВСК, рассказала, как избежать осложнений пациентам с ССЗ в жаркий период.
Горячий воздух содержит меньше кислорода, что у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями может вызвать одышку, слабость и боли за грудиной. Обильное потоотделение приводит к потере жидкости и солей, кровь становится более вязкой — это увеличивает риск тромбозов, инфаркта и инсульта. Артериальное давление становится нестабильным: оно может резко снижаться или, наоборот, повышаться. Наиболее уязвимы пожилые люди и пациенты с ишемией, аритмией или сердечной недостаточностью — им необходимо быть особенно внимательными в жару.
Дача — любимое летнее хобби россиян, но прополка, полив и сбор урожая в полдень под палящим солнцем могут привести к гипертоническому кризу. Физическая нагрузка, подъём тяжестей провоцируют скачок давления и перегрузку сердца. Работа на грядках с опущенной головой нарушает венозный отток, что чревато головокружением и обмороками.
Чтобы минимизировать нагрузку на сердечно-сосудистую систему, людям из группы риска стоит придерживаться простых рекомендаций. Необходимо пересмотреть питьевой режим (выпивать до 1,5–2 литров в сутки — чистой воды, зеленого чая и травяных настоев), питание (минимизировать соль в рационе, т. к. она задерживает воду и создаёт лишнюю нагрузку на сердце, исключить алкоголь, который обезвоживает и расширяет сосуды) и уровень физической нагрузки (планировать активности стоит только на раннее утро, до наступления жары).
"Человеку с сердечно-сосудистыми заболеванием можно находиться под солнцем не более 15–20 минут за один раз, и только до 10:00 или после 18:00. С 11:00 до 17:00 прямое солнце для таких пациентов категорически не рекомендуется. Летом пациенты с больным сердцем должны контролировать давление, соблюдать питьевой режим, отдыхать в тени и не перегружать себя. Тогда жара не принесёт вреда, а позволит провести время с пользой и без угрозы для здоровья", — Юлия Горькова, врач-терапевт Цифровой клиники Страхового Дома ВСК.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас