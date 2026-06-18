Более 400 жителей региона во Всемирный день донора сдали кровь

В понедельник, 15 июня, во всех отделениях Самарской областной клинической станции переливания крови прошли праздничные мероприятия, посвященные чествованию доноров. В этот день 421 человек сдали кровь и ее компоненты в помощь нуждающимся в переливании донорской крови пациентам.
За один день было заготовлено 190 литров жизненно важных компонентов, которые будут выданы в медицинские организации региона.
"Сегодня мы видим, как донорство становится не просто медицинской практикой, а частью социальной культуры. Ежегодно в отделениях станции переливания кровь и ее компоненты сдают более 30 тыс. человек, благодаря помощи которых 64 медицинских организации получают все необходимые компоненты донорской крови для оказания трансфузионной помощи пациентам. В день донора мы торжественно чествуем всех, кто добровольно и безвозмездно оказывает помощь, делясь своей кровью, и тем самым участвует в сохранении здоровья и спасении жизни пациентов" — отметила главный внештатный специалист-трансфузиолог Минздрава России по ПФО и министерства здравоохранения Самарской области, директор Самарской областной клинической станции переливания крови Елена Кудинова.
После сдачи крови каждый донор смог принять участие в беспроигрышной лотерее и получить памятные сувениры от организаторов и подарки от партнеров мероприятия.
В рамках мероприятия состоялось вручение знаков Почетный донор России 10 жителям области, чей вклад в спасение жизней исчисляется десятками литров сданной крови. Они были отмечены благодарственными письмами от администрации учреждения и памятными подарками.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас