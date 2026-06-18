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Здравоохранение Общество

Более 400 жителей региона во Всемирный день донора сдали кровь

САМАРА. 18 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 15 июня, во всех отделениях Самарской областной клинической станции переливания крови прошли праздничные мероприятия, посвященные чествованию доноров. В этот день 421 человек сдали кровь и ее компоненты в помощь нуждающимся в переливании донорской крови пациентам.

За один день было заготовлено 190 литров жизненно важных компонентов, которые будут выданы в медицинские организации региона.
"Сегодня мы видим, как донорство становится не просто медицинской практикой, а частью социальной культуры. Ежегодно в отделениях станции переливания кровь и ее компоненты сдают более 30 тыс. человек, благодаря помощи которых 64 медицинских организации получают все необходимые компоненты донорской крови для оказания трансфузионной помощи пациентам. В день донора мы торжественно чествуем всех, кто добровольно и безвозмездно оказывает помощь, делясь своей кровью, и тем самым участвует в сохранении здоровья и спасении жизни пациентов" — отметила главный внештатный специалист-трансфузиолог Минздрава России по ПФО и министерства здравоохранения Самарской области, директор Самарской областной клинической станции переливания крови Елена Кудинова.
После сдачи крови каждый донор смог принять участие в беспроигрышной лотерее  и получить памятные сувениры от организаторов и подарки от партнеров мероприятия.
В рамках  мероприятия состоялось вручение знаков Почетный донор России 10 жителям области, чей вклад в спасение жизней исчисляется десятками литров сданной крови. Они были отмечены благодарственными письмами от администрации учреждения и памятными подарками.

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