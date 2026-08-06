Вячеслав Федорищев и Леонид Симановский обсудили перспективное развитие Самарского региона

В четверг, 6 августа, в Москве состоялась рабочая встреча губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева с первым заместителем председателя комитета Государственной думы по бюджету и налогам Леонидом Симановским. В обсуждении вопросов также принял участие советник председателя правительства Самарской области Александр Фетисов.

Ключевой темой стало перспективное развитие региона. Вячеслав Федорищев поблагодарил Леонида Симановского за системную поддержку Самарской области со стороны комитета. Глава региона выразил уверенность, что работа продолжится - "бюджетные вопросы всегда находятся на самом высоком уровне контроля".

"Не секрет, что программа развития, которую мы вместе с жителями сформировали в 2024 году, реализуется в полном объеме. Вместе с тем жизнь, объективные обстоятельства вносят коррективы, - сказал Вячеслав Федорищев. - Заранее предусмотрели гибкий механизм адаптации программы к любым условиям. Мы ежедневно работаем с финансово-экономическим блоком над повышением бюджетной обеспеченности региона".

Губернатор подчеркнул: с точки зрения экономического развития Самарская область в первую очередь показывает достаточно устойчивый каркас.

Со своей стороны, Леонид Симановский отметил высокую социальную направленность бюджета: "65 процентов всего бюджета - это социальные объекты, социальное строительство, социальная помощь: школы, детские сады, больницы, система соцзащиты. Федерация делает все, чтобы регион развивался. И думаю, будет делать и дальше, потому что регион имеет серьезное стратегическое значение. Плюс - люди хорошие, которые поддерживают и делают все, чтобы становилось лучше".

Участники встречи особое внимание уделили развитию отдельных направлений. Было отмечено, что Самарская область усиливает позиции по целому ряду отраслей.

"Не так давно президент Владимир Владимирович Путин проводил совещание по развитию авиастроения в нашей стране. Конечно, помимо многих регионов, которые активно в этом участвуют, роль и значимость Самары трудно переоценить. Куйбышев, а ныне Самара исторически были сильнейшими индустриальными городами", - акцентировал внимание губернатор.

Как подчеркнул Вячеслав Федорищев, ранее Александру Фетисову совместно с министерством промышленности и торговли Самарской области было поручено сформировать перспективный план по развитию авиационного кластера.

"Александр Борисович провел работу с федеральными министерствами, внимательно посмотрел материалы. Они достаточны, чтобы обратиться в министерство промышленности и торговли РФ", - отметил руководитель области и поручил подготовить детальную дорожную карту для представления стратегии на комиссии Госсовета РФ по направлению "Промышленность".

В числе приоритетных направлений остаются вопросы безопасности. "Противник работает безжалостно, превышая все допустимые нормы, пытается ввергать гражданское население в зону неопределенности. Однако у него не получится. Эти вопросы - на первоочередном контроле", - подчеркнул губернатор. Он отметил, что серьезное взаимодействие с профильными ведомствами в этом направлении обеспечивает его помощник, Герой России Денис Портнягин.

Также на встрече обсуждались вопросы молодежной политики. Губернатор подчеркнул необходимость наращивания этой компоненты, учитывая высокий образовательный потенциал региона.

"В нашем регионе большое количество сильных университетов. Самара всегда была местом, куда приезжают учиться", - сказал Вячеслав Федорищев.