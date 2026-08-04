Вячеслав Федорищев: "Спекулировать на проблемах жителей недопустимо"

Вопрос жителей с. Черноречье рассмотрели на оперативном совещании в правительстве Самарской области. Его провел Губернатор Вячеслав Федорищев во вторник, 4 августа.

"Ко мне лично поступило много обращений от жителей о проблеме в поселке Черноречье Волжского района, где в особую охранную зону трубопровода Отрадненского газоперерабатывающего завода попадают земельные участки и жилые дома граждан, — отметил глава региона. — Мы знаем эту ситуацию, она достаточно нетривиальная. Там есть определенные нюансы в федеральном законодательстве, которые нужно поправить. Вместе над ней работаем".

Глава региона добавил, что жители села обратили его внимание на то, что их вводят в заблуждение некоторые депутаты или кандидаты в депутаты во время встреч. Более того, на таких встречах под критику попадают не только органы власти, но федеральные структуры и крупные организации, которые обеспечивают технологическую безопасность объекта.

"Люди, которые не имеют отношения к этой ситуации, собирают встречи с жителями, говорят странные суждения, пытаясь просто заработать себе политические очки в ходе предвыборной кампании. Делают вид, что защищают интересы граждан, но не занимаются вместе с соответствующими структурами ежедневным поиском решения, — заявил Вячеслав Федорищев. — Спекулировать на ситуации, где люди знают и чувствуют, что еще какое-то время потребуется, чтобы решить проблему, недопустимо".

Губернатор поручил министерству внутренней политики региона в ближайшее время проанализировать риторику выступлений на подобных встречах с жителями и при необходимости передать соответствующую информацию в правоохранительные органы для дальнейшего разбирательства.

Отдельное поручение во время рассмотрения вопросы было дано первому заместителю губернатора — председателю правительства Самарской области Виталию Шабалатову. "Прошу вас в течение ближайших двух дней еще раз лично встретиться с жителями, довести до них нашу принципиальную позицию, что мы никого не оставляем в беде. Если у кого-то есть вопросы и переживания, сами, лично их снимите", — обратился Вячеслав Федорищев.