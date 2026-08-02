Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю Дня Воздушно-десантных войск России

В воскресенье, 2 августа, губернатор Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю Дня Воздушно-десантных войск России.

Губернатор подчеркнул, что служба в ВДВ всегда была делом настоящих мужчин, патриотов Родины, в любую минуту готовых стать на защиту Отечества.

"Так было в годы Великой Отечественной войны, так было и в "горячих точках" послевоенного времени, где наша "крылатая пехота" показывала высочайшие образцы воинской доблести, героизма и самоотверженности", — сказал он.

Глава региона добавил: боевые традиции живы и поныне.

"Сегодня Воздушно-десантные войска — это элита Вооружённых Сил России, которой принадлежит особая роль в обеспечении обороноспособности страны, безопасности государства и наших граждан. Участвуя в специальной военной операции и проявляя при этом мужество, отвагу и решительность, "голубые береты" первыми вступают в бой на самых опасных участках фронта", — сообщил Вячеслав Федорищев.

Он также подчеркнул важность работы по патриотическому воспитанию подрастающего поколения, которую проводят ветераны ВДВ.

"Все знают, что десантник — это сильный духом, физически крепкий, всесторонне подготовленный воин, которому по плечу решение самых сложных, почти невыполнимых задач, и потому каждый мальчишка старается брать с него пример. Дорогие друзья! Благодарю вас за честную службу, за вклад в укрепление боевой мощи нашей армии и преданность десантному братству. От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, бодрости духа, мирного неба, успехов во всех начинаниях на благо Самарской области, на благо России!" — заключил губернатор.