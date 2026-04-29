Налегаем на мясо: что ждет рынок производства свинины и говядины

Потребление мяса в России растет год от года. Это подталкивает производителей к дальнейшему развитию. Однако темпы роста выпуска свинины замедлились. По говядине и вовсе зафиксирован минус. Наряду с сохранением давления на бизнес и появлением дополнительных рисков, продолжают увеличиваться цены. Вместе с экспертами мы разобрали эти противоречивые тенденции и обсудили перспективы развития рынка. Причем Самарскую область называют многообещающей с точки зрения наращивания производства как свинины, так и говядины.

Показатели рынка

По итогам 2025 года Министерство сельского хозяйства РФ сообщило, что уровень самообеспеченности мясом в России составил 102%. В достатке производится свинины. За последние пять лет объем выпуска этой продукции увеличился с 5,5 до 6,3 млн тонн. Однако в 2025 году рост показателя составил всего 12,5 тысячи тонны. Объясняют это замедление высоким уровнем обеспеченности внутреннего рынка.

Лидерство по производству свинины сохраняет Центральный федеральный округ. В 2025 году объем выпуска продукции там составил 3,4 млн тонн в живой массе (53% рынка). Приволжский федеральный округ - второй. Его доля насчитывает 16% (1 млн тонн). Больше всего свинины произвели в Мордовии (176,6 тысячи тонн) и Башкортостане (133 тысячи тонн). Показатель Самарской области - всего 21,2 тысячи тонн (-20% за год).

"Разведением свиней занимаются десять хозяйств: шесть сельскохозяйственных организаций и четыре фермы. В них содержатся более чем 62,6 тысячи голов, в том числе четыре тысячи свиноматок. Наибольшая численность поголовья - у ООО "Центр-Резерв", ООО "Комсомольский УП" и ООО "Перспектива КС", - рассказали в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.

Инфографика: Андрей Вечканов

Самообеспеченность России по говядине пока не достигнута, хотя за последние пять лет объем производства крупного рогатого скота (КРС) на убой в живом весе увеличился с 1,65 до 2,7 млн тонн. Правда, 2025 год не стал показательным в этом плане. Выпуск говядины уменьшился примерно на 200 тысяч тонн.

Лидирует по объемам производства Приволжский федеральный округ. За 2025 год показатель составил 700 тысяч тонн (27% рынка). Причем больше всего (как в ПФО, так и в целом по стране) говядины выпускают Татарстан и Башкортостан: 159,9 и 140,5 тысячи тонн, соответственно. Объем производства в Самарской области составил 55,4 тысячи тонн (-3% за год).

"Разведением КРС мясного направления занимаются более 260 хозяйств Самарской области: 47 сельскохозяйственных организаций и 215 ферм. Здесь содержатся более чем 66 тысяч голов КРС, в том числе 25,5 тысячи коров. Наибольшая численность сосредоточена в Большечерниговском, Большеглушицком, Кинельском, Хворостянском и Шигонском районах - на них приходится более 50% от общего поголовья КРС мясного направления", - отметили в региональном минсельхозе.

"Маржинальность находится под давлением"

Эксперты оценивают российский рынок мяса как развитый, но неоднородный. По словам старшего преподавателя кафедры экономики и финансов факультета экономики и менеджмента Московского областного филиала РАНХиГС Александра Кудряшова, производство свинины сохраняет наиболее устойчивое положение. По говядине ситуация иная, ведь ее производство требует большего объема капитальных затрат и более длинного производственного цикла. Отсюда и разница в показателях рентабельности.

"Российский рынок мяса к 2025-2026 годам окончательно стал индустриальным и консолидированным. Ключевые объемы сосредоточены у крупных агрохолдингов с вертикальной интеграцией, особенно в свинине и птице, тогда как малые хозяйства сохраняются в нишах - прежде всего, в говядине и локальной фермерской продукции, - отмечает директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков. - Отрасль в целом остается рентабельной, но с сильной дифференциацией: наиболее эффективно свиноводство, где обеспечивается высокая оборачиваемость и масштаб, тогда как говядина уступает из-за длинного цикла и высокой себестоимости".

При этом, как отмечает эксперт, маржинальность производителей мяса находится под давлением. Высокая стоимость кредитов ограничивает инвестиции, растут издержки на корма, энергию и логистику, сохраняется дефицит кадров, а крепкий рубль снижает экспортную выручку.

"Дополнительные риски связаны с биобезопасностью и структурной стагнацией сегмента КРС. В результате рынок растет умеренно - на уровне 1-3% в год, причем основной вклад продолжают давать свинина и птица", - подытожил Ярослав Кабаков.

Агрохолдинги vs фермеры

По словам директора ООО "Честный продукт" (самарский производитель колбас и деликатесов) Максима Гинзбурга в условиях развития агрохолдингов фермерам становится все сложнее донести свой продукт до прилавка. Конкуренция фактически отсутствует.

"Тенденция такова, что есть пять-семь крупных агрохолдингов, которые составляют основу производства мяса в России и занимают практически весь рынок. У них вертикально интегрированные производства, то есть обеспечивается весь цикл: выращивание животных, забой, разделка, переработка. Фермерские хозяйства конкурировать с ними не могут, ведь они специализируются чаще всего на выращивании животных, а в дальнейшем просто перепродают их посредникам или на производства: либо после убоя, либо в живом весе. Самостоятельно донести свой продукт до прилавка фермерам практически нереально - такой цепочки на рынке просто нет", - объяснил Максим Гинзбург.

Впрочем, роль фермеров в выращивании КРС на убой все еще велика. По словам специалиста, в России мало холдингов, которые специализируются на говядине. Поэтому закупка этого вида мяса производится из всех существующих источников.

В плане качества продукции, по мнению Максима Гинзбурга, плюсом агрохолдингов служит более качественное обеспечение промбезопасности: "Любая инфекция может привести к гибели всего поголовья. Понимая это, холдинги организуют выращивание животных таким образом, чтобы они содержались практически в стерильных условиях".

Преимуществом фермерских хозяйств эксперт считает пищевую безопасность продукции из-за использования натурального корма для животных: "Они менее подвержены влиянию мировой тенденции увеличения веса продукции за счет применения комбикормов и гормонов. Правда, это характерно не для всех, и порой значок "эко" используется лишь с точки зрения маркетинга".

Мясной рацион

Потенциал увеличения производства сохраняется для всех игроков рынка. Ведь россияне стали есть больше мяса, что подтверждает официальная статистика. В 2020 году Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка сообщал, что показатель потребления составлял 77 кг в убойном весе на человека. К 2025 году, по данным Росстата, он достиг почти 100 кг. Причем выросло потребление и свинины, и говядины - до 17,4 и 9,4 кг, соответственно.

Инфографика: Андрей Вечканов

В Финансовом университете при правительстве РФ эту тенденцию объяснили высокими показателями насыщения рынка и социально-культурным сдвигом в обществе в пользу здорового питания. При этом, несмотря на рост цен, мясо остается относительно доступным продуктом. Хотя предпосылки для роста стоимости сохраняются.

Что будет с ценами

Экономические факторы, включая инфляцию и высокую ключевую ставку, способствовали увеличению стоимости мяса. По данным Национальной мясной ассоциации, в целом по стране за последние пять лет цены на свинину выросли примерно на 25%, на говядину - на 27%. Тенденция сохраняется и в 2026 году.

Самарская область демонстрирует опережающие темпы. Если в 2020 году 1 кг свинины (кроме бескостного мяса) стоил около 250 рублей, а говядины (кроме бескостного мяса) - около 350 рублей, то, по данным на конец марта 2026 года, цены составили 370 и 727 рублей, соответственно. Для сравнения, в самарских гипермаркетах "Ашан" килограмм свинины стоит в районе 450 рублей, говядины - 715 рублей.

"Среднемесячный объем продаж составляет около 13 и трех тонн, соответственно. В ассортименте представлено мясо из различных регионов ЦФО и ПФО. Также продукция поставляется с мясоперерабатывающего завода "АШАН Ритейл Россия" в Тамбове", - рассказали в пресс-службе ритейлера.

Фото: Александра Белова

В "Ленте" же отмечают, что полочная цена мяса зависит от рынка. В 2025 году средняя цена 1 кг свинины в самарских магазинах составила 336 рублей, говядины - 633 рубля.

"В ассортименте "Гипер Ленты" представлена продукция локальных поставщиков мяса "Мясной дом" и мясокомбинат "Лада". Их доля в продажах свинины составила более 10%, - сообщили в пресс-службе ритейлера. - Также крупными поставщиками свинины служат Новопушкинский мясокомбинат (Саратовская область), "Агроэко" (Воронежская область), "Черкизово" (Пензенская/Московская область), "Мираторг" (Брянская область) и МПК "Атяшевский" (Мордовия). Говядину привозят из Удмуртии. Поставщик - "Эталон".

Инфографика: Андрей Вечканов

Эксперт РАНХиГС Александр Кудряшов объясняет, что цена мяса формируется по всей производственной цепочке. На нее влияют корма, ветеринарные препараты, племенной материал, заработная плата, стоимость кредита, убой, переработка, хранение, перевозка и торговая наценка:

"В свиноводстве влияние этих факторов сглаживается за счет более короткого цикла и высокой степени промышленной организации. В производстве говядины нагрузка на себестоимость выше, поэтому чувствительность к затратам здесь заметно сильнее. Функцию сдерживания цен выполняет импорт. На 2026 год сохранена тарифная квота на ввоз говядины в объеме 570 тысяч тонн".

Торговые сети существенных изменений стоимости мяса в ближайшее время не ожидают. При этом крупные ритейлеры продолжают ограничивать наценку на свинину и говядину (кроме бескостного мяса), так как они относятся к социально значимым товарам. Например, в "Ашане" она составляет 5-10%.

"Инфляция замедлилась, и сейчас фактором роста цен служат потребление и экспорт. Чем они выше, тем продукт дороже, особенно если мы говорим о таком дефицитном товаре, как говядина. Ну, и конечно, у цен на мясо есть сезонный фактор. Речь идет как о сроках забоя животных, так и о периодах увеличения спроса. Например, свинина часто дорожает летом, в шашлычный сезон", - пояснил Максим Гинзбург.

Экспорт и спасение фермеров

По оценке Александра Кудряшова, перспектива мясной промышленности на 2026 год выглядит сдержанной: "По свинине рынок сохранит наиболее ровную ситуацию. По говядине продолжится давление затрат на доходность и цену".

Доцент кафедры государственного и муниципального управления Финансового университета при правительстве РФ Любовь Адамская считает, что российский мясной рынок движется к качественной трансформации:

"При сохранении роста потребления усиливается дифференциация спроса. Успех игроков будет зависеть от адаптации к ценовой чувствительности через оптимизацию цепочек поставок, инвестиций в биотехнологии и глубокую переработку сырья, развития экспорта, мониторинга потребительских трендов (спроса на функциональные продукты, этичное производство). Риски (инфляция, геополитика) компенсируются государственной поддержкой и технологической модернизацией".

Директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков отмечает, что отрасль уже является достаточно зрелой. Ее рост обеспечивается не расширением производства, а повышением эффективности и дальнейшей консолидацией крупных игроков.

"Импорт мяса не является значимым фактором из-за достигнутой самообеспеченности, за исключением говядины (сохраняются поставки из Латинской Америки и Беларуси). Основной вектор смещается в экспорт - в Китай, Вьетнам и на Ближний Восток", - заявил эксперт.

Перспективы развития у фермерских хозяйств тоже есть. Своим видением поделился директор ООО "Честный продукт" Максим Гинзбург:

"Рынок с каждым годом становится все более технологичным и ориентированным на культуру потребления. Поэтому хозяйства, желающие конкурировать на полке готовой продукции, должны соответствовать тенденции развития вертикально интегрированных производств. То есть самостоятельно делать забой, переработку, современную упаковку мяса (вакуум, дизайн) и наладить каналы реализации. Получится то же производство, что и у агрохолдингов, только в меньших масштабах. Ну, и конечно, акцент на экологичность станет плюсом к цене и спросу".

Самарской области нужно больше мяса

По итогам 2025 года самообеспеченность Самарской области мясом составила 44,5%, что определяет потенциал для дальнейшего развития производства. Участники рынка говорят, что спросом эти предприятия точно будут обеспечены.

"В Самаре есть достаточно большое количество переработчиков, развивающаяся зона общепита. Соответственно, любая сырьевая база будет востребована. Например, наше предприятие производит деликатесы и колбасы. Свинину мы закупаем в Белгороде, Курске, зонах Черноземья и Юга, так как мощностей самарских комплексов не хватает. Да, говядину берем у местных фермеров. Но чтобы удовлетворить потребности всех участников рынка, объемы производства должны быть больше", - констатировал Максим Гинзбург.

Эксперт РАНХиГС Александр Кудряшов заметил, что умеренный масштаб производства мяса в Самарской области провоцирует прямую зависимость от общероссийской ценовой динамики. Поэтому необходимо работать над повышением устойчивости регионального рынка.

"Для Самарской области наиболее реалистичными направлениями остаются рост продуктивности, обновление производственной базы и развитие переработки. Эти факторы будут определять устойчивость регионального мясного рынка в ближайшие годы", - считает специалист.