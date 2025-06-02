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В День защиты детей "Пестравка" провела ежегодный День молока и представила вкусные инновации

САМАРА. 2 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В первый день лета в Самаре на территории парка имени Юрия Гагарина состоялся ежегодный семейный праздник, приуроченный к Всемирному дню молока. Мероприятие традиционно проводится под патронажем торговой марки "Пестравка", подчеркивая ее роль в популяризации потребления молочной продукции.

Фото: Юлия Зиганшина

Этот праздник стал уже традиционным для города и привлекает множество семей, желающих весело и с пользой провести время на свежем воздухе, отметить важный для здоровья день и поддержать местного производителя молочной продукции.

Праздничная программа началась в 11:00 и развернулась в центральной части парка, вблизи от главной сцены и колеса обозрения. Ключевым моментом стал запуск интерактивной зоны, где бренд "Пестравка" представил свою новую безлактозную продукцию.

В рамках праздника была организована масштабная дегустация новых и уже известных товаров от "Пестравки". Наибольший интерес вызвало молоко без лактозы, отвечающее современным требованиям рынка. Посетители также получили возможность продегустировать широкий ассортимент глазированных сырков, мороженого и освежающего сывороточного фреш-микса, прекрасно утоляющего жажду в летний зной.

Отзывы покупателей о продукции - лучшее тому подтверждение. Семьи, выбирающие "Пестравку", ценят не только отличный вкус, но и натуральный состав продукции, что особенно важно, когда речь идет о детском питании. Так, жительница Самары Наталья пришла на праздник со своей семьей. Дети сразу же побежали к столу с дегустацией. Наталья с мужем оценили безлактозное молоко, а малыши с удовольствием пробовали глазированные сырки. "Атмосфера праздника просто чудесная! Увидели дегустацию продукции "Пестравка" и не смогли пройти мимо. Попробовали сырки, мороженое, фреш-микс и молоко - все свежее, вкусное, как всегда. Мои дети обожают "Пестравку", мы часто берем их продукцию домой. Спасибо за качественные и натуральные продукты!" - прокомментировала Наталья.

На мероприятии присутствовал популярный символ марки - корова в красной шляпе, которая вызвала восторг у маленьких гостей: они знакомились с ней, делали снимки и весело танцевали. Взрослые же наслаждались возможностью провести время в кругу семьи и друзей, дегустируя молочные продукты.

Программа мероприятия включала мастер-классы, конкурсы, викторины и флешмобы, направленные на вовлечение аудитории и формирование позитивного отношения к молочным продуктам. Выступления городских вокальных и танцевальных коллективов добавили празднику ярких красок. Самые активные участники получили поощрительные призы от спонсоров.

Евгения Головлева, специалист по связям с общественностью ТМ "Пестравка":

"Сегодня мы представили на дегустацию гостям праздника полный ассортимент из пяти глазированных сырков, которые появились в продаже с августа прошлого года. Это самые популярные вкусы, полюбившиеся жителям региона: ваниль, какао, вареная сгущенка, клубника и вишневый чизкейк. Последний - самая горячая новинка ТМ "Пестравка". Все сырки уже доступны для покупок в магазинах и успели завоевать любовь наших земляков. Очень приятно видеть на празднике довольные лица детей и родителей, которые вместе дегустируют полезные молочные продукты от "Пестравки".

Кроме того, в первый день лета мы рады напомнить о нашем освежающем и полезном напитке - фреш-миксе. Он создан на основе молочной сыворотки с добавлением натурального сока. Разнообразие вкусов делает его идеальным для утоления жажды в жаркие дни, позволяя чувствовать себя комфортно. Мы рады, что можем предложить этот продукт жителям Самары и гостям города, а также всему Поволжью, где его ценят за отличный вкус и пользу.

Летом особенно популярно мороженое, любимое лакомство детей. На сегодняшнем празднике "Пестравка" щедро наполнила морозильные лари этим прохладным лакомством, ведь дети получают его в качестве призов за участие в конкурсах. Мы высоко ценим любовь к нашей продукции и уверены, что жители Самарской области должны употреблять вкусные и натуральные молочные продукты.

Хочу отметить, что ТМ "Пестравка" ответственно относится к производству, наши предприятия регулярно проходят сертификацию, подтверждая высочайшее качество продукции. Так, в конкурсе "Лучший продукт" на выставке "Продэкспо 2025" в Москве представители ТМ "Пестравка" неоднократно поднимались на сцену за золотыми медалями, что свидетельствует о признании качества нашей продукции не только потребителями, но и экспертами".

"Пестравка" не просто производит молочные продукты, но и активно участвует в жизни города, организуя яркие и запоминающиеся мероприятия для всей семьи. Праздник с "Пестравкой" - это прекрасная возможность провести время с близкими, насладиться вкусными угощениями и почувствовать гордость за свой регион.

День молока в Самаре под эгидой "Пестравки" стал значимым событием, укрепляющим связь бренда с потребителями. Всемирный день молока, отмечаемый с 2001 года по предложению Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), призван популяризировать натуральное молоко как важную составляющую здорового питания. Праздник ежегодно отмечается почти в 50 странах мира.

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