16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Видеоаналитика Билайн Big Data & AI раскрыла "тайну" палет с язычками и круассанами на производстве полуфабрикатов Директор "Самаралакто": "Линию растительных напитков введем в конце 2026 года" Активы обанкротившегося "Самарского кондитера" выставили на торги Участие в гастрофестивале "Вкусы России х Вкусная Казань" помогает развивать экспорт региона Самарский маслозавод "Нива" перейдет под контроль ГАП "Ресурс"

Пищевая промышленность АПК и пищепром

Видеоаналитика Билайн Big Data & AI раскрыла "тайну" палет с язычками и круассанами на производстве полуфабрикатов

САМАРА. 13 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 55
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

"Билайн Big Data & AI" — команда по работе с большими данными и искусственным интеллектом — внедрила новое решение для подсчета продукции на производстве хлебобулочных изделий RVK FOOD в Самаре.

Фото: предоставлено пресс-службой Билайна

На заводе RVK FOOD ежедневно производится около 400 тыс. замороженных хлебобулочных полуфабрикатов, которые поставляются в крупные торговые сети и кофейни по всей России. Для компании важно не только поддерживать высокие объемы, но и обеспечивать контроль и прозрачность процессов на каждом этапе, в том числе при помощи цифровых инструментов.

RVK FOOD уже применяет видеоаналитику Билайна для подсчета изделий на производственных линиях. Это дает дополнительную информацию о загрузке оборудования и помогает повысить эффективность работы предприятия. Однако контроля требовал еще и участок отгрузки, где готовые палеты с продукцией перемещают со второго этажа производства вниз, в складские холодильники. Особенно это касалось изготовления круассанов.

До внедрения видеоаналитики данные о количестве и содержимом палет собирались по отчетам сотрудников. Это могло приводить к ошибкам и затрудняло быструю проверку, если возникали сомнения.

Для решения этой задачи команда Билайн Big Data & AI внедрила новую систему видеоаналитики для отслеживания отгрузки готовой продукции на склад. Нейросеть определяет идентификатор на палете с буквой, обозначающей тип продукции — слойка, круассан или язычок, — и фиксирует количество палет каждого вида в момент их погрузки в лифт. Вся информация о количестве и составе отгруженной продукции поступает во внутреннюю систему компании по API (программный интерфейс). Теперь каждый этап движения продукции — от выхода с линии до отправки — фиксируется и анализируется искусственным интеллектом, что снижает вероятность ошибок и повышает скорость реакции на внештатные ситуации.

Павел Шувалов, директор производства RVK FOOD:

"Если раньше для проверки в случае расхождений или вопросов приходилось самостоятельно пересматривать записи за весь день, то теперь система позволяет быстро выявлять расхождения. Например, благодаря видеоаналитике обнаружили палету, промаркированную как слойки, хотя внутри находились язычки. Такая ошибка могла бы привести к недопониманию с партнерами, но была своевременно исправлена благодаря внедрению технологий".

Константин Романов, директор по искусственному интеллекту и цифровым продуктам Билайна:

"RVK FOOD — пример компании, которая не боится пробовать и внедрять новые решения и стремится к усилению прозрачности на предприятии. Внедрение цифровых инструментов не всегда связано с масштабной перестройкой процессов, особенно на первых этапах. Это могут быть небольшие задачи, но даже на их примере можно увидеть, как ИИ и новые данные качественно влияют на эффективность производства".

В планах RVK FOOD — интегрировать данные видеоаналитики, поступающие с производственных линий и зоны отгрузки, в единую систему. Это позволит в реальном времени отслеживать этапы движения продукции и увеличит контроль за производственными процессами. Кроме этого, компания рассматривает внедрение новых моделей видеоаналитики для контроля загрузки продукции в транспорт и мониторинга состояния производственных линий.

Реклама ПАО "ВымпелКом", подробнее на сайте: http://www.beeline.ru

Erid: 2VSb5zHQTmj

г. Москва, ОГРН 1027700166636, ИНН 7713076301

Гид потребителя

Последние комментарии

евгения власкина 26 июля 2022 11:21 Россия установила рекорд по экспорту шоколада

А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?

Максим Морозов 24 июня 2021 03:44 Экс-директор СК "Родник" Павел Сметана: "У завода нет никаких активов"

Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?

Ольга Голубкова 23 сентября 2016 10:25 На Кошкинской земле варят отличные домашние сыры

Молодцы. Можно еще поехать в Подгоры к Андрею и Елене Замыцким. Они стремительно развиваются в аналогичном деле. Может полелятся секретами.

михаил вдовин 03 августа 2015 10:43 Самарский производитель грибов "Горный холод" наращивает мощность до двух тонн в сутки

А цена какая будет?

михаил вдовин 20 июля 2015 05:33 Самарскую фабрику "Миралакта" обвинили в подделывании сыров

И что дальше?

Фото на сайте

После модернизации "Самаралакто" получит статус инновационного центра компании "Данон"

После модернизации "Самаралакто" получит статус инновационного центра компании "Данон"

Самарский хлебозавод №5 раскрывает уникальные секреты производства хлеба

Самарский хлебозавод №5 раскрывает уникальные секреты производства хлеба

"Алев" формирует рыночный спрос

"Алев" формирует рыночный спрос

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31