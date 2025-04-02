"Пивоварение как вид искусства": "Балтика" пригласила в гости театральный бомонд Самары

21 марта 2025 года пивовары завода "Балтика-Самара" пригласили в гости ведущих мастеров самарских театров: актера Самарского академического театра драмы Федора Степаненко, актера театра "СамАрт" Алексея Елхимова, театрального режиссера Вячеслава Кулькова и журналистов.

Во время экскурсии гостей ждала дегустация новых вкусов и сочетаний популярных хмельных напитков, а также рассказ о том, как рождаются новые рецептуры и технологии производства пива, и почему стоит пересмотреть свои взгляды на его потребление.

"Мы стремимся создать новое отношение людей к пиву, говорим о культуре потребления, рассказываем об искусстве пивоварения, показываем, как раскрыть многогранность напитка. У компании сейчас происходят очень интересные истории в мире "фуд пейринга" и "бир пейринга" когда на уровне ресторанов происходят события, где люди учатся сочетать пиво с правильной закуской и подачей, тогда это становится наглядной правдой" — рассказывает представитель "Балтика-Самара", ведущий специалист по связям с общественностью Виктория Волкова.

На экскурсии гостям удалось своими глазами увидеть малую часть того, как происходит создание всеми знакомых напитков. В частности, для создания светлого лагера "Самара", который разливается только здесь, компания проводит опросы и исследования в лабораториях, чтобы подобрать именно тот вкус, который понравится всем.

"Производственную лабораторию готовы организовать у себя не все пивоварни, но на всех заводах "Балтики" она есть", — поделилась Виктория.

Именно в таких лабораториях проводится экспертиза и профессиональная дегустация напитков, чтобы вкус и качество продукции были неизменными.

"Профессиональная дегустация отличается от всеми привычного представления, в ней участвуют представители дегустационной комиссии — это может быть любой сотрудник компании, например, бухгалтер, который прошел тест и имеет навык распознавания вкусов и ароматов", — объяснил экскурсовод.

Компания управляет 8 заводами, 2 солодовнями и реализует собственную агропрограмму. Пивоваренные заводы находятся в 8 городах России: Воронеже, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге, Туле, Хабаровске, Ярославле. В каждом городе, где есть завод, существует свой уникальный вкус пива. В Самаре — это лагер "Самара", который сейчас выпускается в новом дизайне с молодежными названиями городских достопримечательностей. Так, например, на полках магазина на этикетках можно увидеть самарскую "Набу".

Интересно, что филиал "Балтика-Самара" входит в число системообразующих предприятий для экономики Самарской области. Это крупнейшее предприятие пивоваренной отрасли региона, один из лидеров пищевой промышленности региона. Предприятие сегодня выпускает более 50 различных продуктов, включая пиво, безалкогольные напитки на основе пива и энергетические безалкогольные напитки.

Например, один из любимых напитков современной молодежи — энергетик "Flash Up" — тоже продукт от "Балтики".

Завод снабжает продукцией не только Самарскую область, но и другие регионы Поволжья, Урала и страны Средней Азии с помощью своего автопарка из 80 фур и железнодорожных вагонов.

На экскурсии гостям мероприятия удалось самим попробовать как новые вкусы, которые скоро появятся на полках магазинов, так и знакомую классику.

На дегустации "Балтика" представляла 4 вида пива: светлый лагер "Самара", темный и светлый эль "Балтика Brew Bruin" и "Балтика Brew Blond", "Балтика "Русский Имперский Стаут", которые подавались с определёнными закусками, чтобы подчеркнуть и выделить определенные ноты в напитке.

В конце экскурсии гости сами попробовали приготовить некоторые безалкогольные коктейли: "Пивной мохито", "Зимнее солнце" и "Антагонист", которые были разработаны профессиональными поварами.

Вот какими впечатлениями об экскурсии поделился Алексей Елхимов — актер театра "СамАрт": "Как и создание спектакля, пивоварение сложный и творческий процесс. Всегда интересно заглянуть внутрь, увидеть, как рождаются легенды. На "Балтике-Самара" все покажут и расскажут в деталях. Хочется пожелать пивоварам новых открытий, ярких вкусов и свершений!"