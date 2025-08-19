16+
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с праздником Преображения Господня

МОСКВА. 19 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с праздником Преображения Господня, который празднуется 19 августа.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Федорищева

"Сегодня работаю в Москве, и в этот важный день — день Преображения Господня — был в храме Христа Спасителя на Божественной Литургии, которую возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Именно сегодня, в светлый праздник, на литургии епископа Феодосия возвели в сан митрополита Самарского и Новокуйбышевского. И сегодня же состоялось рукоположение архимандрита Кирилла в сан епископа Отрадненского и Похвистневского.

Сердечно поздравляю жителей Самарской области с великим православным праздником и важным днем для нашей Самарской митрополии, которая обрела нового главу.

Сохранение традиционных ценностей, укрепление мира и согласия, развитие межконфессионального и межнационального диалога, воспитание подрастающего поколения в духе нравственности — уверен, вклад митрополии в решение этих задач будет только увеличиваться.

Приношу глубокую благодарность Святейшему Владыке за личное участие в судьбе Самарской епархии. Принятые знаковые для нас решения послужат дальнейшему духовному развитию региона, консолидации общества", - написал в своем Телеграм-канале губернатор.

